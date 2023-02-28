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  • Блинкен посетил КазНУИ в Астане и рассказал, какой музыкой делится в своём Spotify
e.america.gov Сегодня, 12:01
259
Сегодня, 12:01
259
Фото: e.america.gov

Блинкен посетил КазНУИ в Астане и рассказал, какой музыкой делится в своём Spotify

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахский национальный университет искусств, воспитавший несколько поколений талантливых специалистов в сфере культуры, искусства и в возрождения традиционных форм казахского искусства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт посольства США в Казахстане.

Ректор университета, народная артистка, профессор Айман Мусаходжаева поблагодарила госсекретаря за его за интерес к казахской музыке и за то, что он нашёл в своём плотном графике время для визита в университет. Госсекретарю рассказали о традиционных музыкальных инструментах, которые играют важную роль в культуре казахского народа и показали особенности их звучания.

"Этот визит особенный, потому что секретарь Блинкен очень любит музыку и играет на гитаре. Госсекретарь также ведёт аккаунт ABlinken на Spotify, где делится своей любимой музыкой, включая песни, услышанные им во время путешествий по миру", - говорится в опубликованном во вторник, 28 февраля, сообщении.

Энтони Блинкен впервые прибыл в Астану с официальным визитом на посту Государственного секретаря США во вторник утром, 28 февраля. 

О деталях визита Энтони Блинкена в Казахстан рассказали в МИД.

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#Энтони Блинкен #госсекретарь США #Астана #КазНУИ #искусство #музыка
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:01
259
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