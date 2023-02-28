Блинкен посетил КазНУИ в Астане и рассказал, какой музыкой делится в своём Spotify

Фото: e.america.gov

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахский национальный университет искусств, воспитавший несколько поколений талантливых специалистов в сфере культуры, искусства и в возрождения традиционных форм казахского искусства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт посольства США в Казахстане.

Ректор университета, народная артистка, профессор Айман Мусаходжаева поблагодарила госсекретаря за его за интерес к казахской музыке и за то, что он нашёл в своём плотном графике время для визита в университет. Госсекретарю рассказали о традиционных музыкальных инструментах, которые играют важную роль в культуре казахского народа и показали особенности их звучания.