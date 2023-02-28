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dw.com Сегодня, 09:23
100
Сегодня, 09:23
100
Фото: dw.com

Энтони Блинкен прибыл в Астану

В Астану с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Представитель Белого дома проведёт переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также встретится с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

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#госсекретарь США #Энтони Блинкен #официальный визит #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:23
100
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