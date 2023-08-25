Блестящий дебют: Зайнутдинов забил победный гол за "Бешикташ"

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов в дебютном матче приносит победу "Бешикташу" 3:2 в матче против киевского "Динамо", передаёт BaigeNews.kz.

Матч "Динамо" (Киев) - "Бешикташ" проходит в Бухаресте.

Бахтиер вышел на замену сразу после перерыва - вместо защитника сборной ДР Конго Артура Масуаку.

При счёте 2:2 на 94 минуте Зайнутдинов забил победный гол.

Ответный матч пройдет в ночь на 1 сентября в Стамбуле, начало - в 00:00. Победитель пары выйдет в группу Лиги конференций.