Благоустройством историко-культурных памятников занялись в Алматинской области

В Алматинской области в акции "Киелі мекен" направленной на улучшение состояния историко-культурных памятников и их территорий запущенной главой региона Маратом Султангазиевым приняли участие около 800 человек, среди которых жители города, активная молодежь, волонтеры, представители государственных органов, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках данной акции по области проведены мероприятия на территории музея Жамбыла Жабаева, музея - заповедника "Таңбалы" в Жамбылском районе, музея памяти жертв репрессий "Жаңа", "Талғар қалашығы" в Талгарском районе, на территории национального природного парка "Шарын" в Уйгурском районе, памятника Қарасай батыр в Карасайском районе, памятника Өтеген батыр в Илийском районе с участием около 800 человек.

Старт данной акции дан на территории исторического памятника культуры "Тамгалы тас". Это живописное место привлекает многих туристов, именно здесь, на скалах, нашли невероятно красивые изображения Будды и Бурханов. Наскальные рисунки сопровождаются изящными тибетскими надписями, которые датируются XIV – XVI веками. В совокупности изображения в урочище Тамгалы-Тас представляют буддийское святилище под открытым небом.

За несколько часов с территории исторического памятника культуры "Тамгалы тас" собрана 1 тонна мусора. Задействовано 5 единиц техники.

"В этот сложный период для многих областей страны, мы, жители регионов, которые не затронуты паводками, должны мобилизоваться и привести в порядок свои дома, дворы, улицы и населенные пункты. Об этом сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, который дал старт кампании по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Основным направлением акции является "Киелі мекен". В его рамках в течение недели планируется выполнить работы по благоустройству историко-культурных памятников. Старт дан в Алматинской области, потому что история области богатая. На нашей территории насчитывается около 1200 памятников истории и культуры, из них 961-археологический памятник. Городища Талхиз, Карамерген и музей-заповедник "Тамгалы" включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня мы приходим в "каменное ущелье" с отметкой нескольких веков и приступаем к уборке территории. Выражаю огромную благодарность всем, кто принимает участие в этом благородном деле", - отметил Марат Султангазиев.

Единовременно в регионе в порядок приведено свыше 70 историко-культурных объектов области. Все жители региона активно принимают участие в данной акции.

Напомним, 8 апреля по всей стране началась масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан", которая продлится до 11 мая. Акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определённой тематике.