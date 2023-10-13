Бизнесвумен заплатила мошеннице за помощь в получении госгранта в Шымкенте

Владелица торговой точки на одном из рынков Шымкента сообщила, что стала жертвой аферистки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Шымкентские полицейские начали досудебное расследование по факту мошенничества.

К ним обратилась бизнесвумен. Она рассказала, что молодая девушка под видом покупателя подошла к ней и якобы случайно начала разговор о развитии предпринимательства. Аферистка заявила, что с легкостью может взять для неё государственный грант для реализации бизнес-идей в размере пяти миллионов тенге и попросила за свою услугу вознаграждение – 200 тысяч тенге.

Доверчивая предпринимательница отдала деньги, но спустя время обещанного, конечно же, не дождалась.

Полицейские зарегистрировали уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество” и приступили к розыску подозреваемой. Спустя сутки девушку задержали.