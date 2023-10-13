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Бизнесвумен заплатила мошеннице за помощь в получении госгранта в Шымкенте

Сегодня, 17:58
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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Фото: Polisia.kz

Владелица торговой точки на одном из рынков Шымкента сообщила, что стала жертвой аферистки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Шымкентские полицейские начали досудебное расследование по факту мошенничества.

К ним обратилась бизнесвумен. Она рассказала, что молодая девушка под видом покупателя подошла к ней и  якобы случайно начала разговор о развитии предпринимательства. Аферистка заявила, что с легкостью может взять для неё государственный грант для реализации бизнес-идей в размере пяти миллионов тенге и попросила за свою услугу вознаграждение – 200 тысяч тенге.

Доверчивая предпринимательница отдала деньги, но спустя время обещанного, конечно же, не дождалась.

Полицейские зарегистрировали уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество” и приступили к розыску подозреваемой. Спустя сутки девушку задержали.

"Установлено, что задержанная ранее привлекалась к ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого проверяется её причастность и к другим фактам мошенничества", – рассказал дознаватель Азамат Кайсаров.

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