Бизнесвумен заплатила мошеннице за помощь в получении госгранта в Шымкенте
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Владелица торговой точки на одном из рынков Шымкента сообщила, что стала жертвой аферистки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Шымкентские полицейские начали досудебное расследование по факту мошенничества.
К ним обратилась бизнесвумен. Она рассказала, что молодая девушка под видом покупателя подошла к ней и якобы случайно начала разговор о развитии предпринимательства. Аферистка заявила, что с легкостью может взять для неё государственный грант для реализации бизнес-идей в размере пяти миллионов тенге и попросила за свою услугу вознаграждение – 200 тысяч тенге.
Доверчивая предпринимательница отдала деньги, но спустя время обещанного, конечно же, не дождалась.
Полицейские зарегистрировали уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество” и приступили к розыску подозреваемой. Спустя сутки девушку задержали.
"Установлено, что задержанная ранее привлекалась к ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого проверяется её причастность и к другим фактам мошенничества", – рассказал дознаватель Азамат Кайсаров.
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