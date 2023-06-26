Бизнес-леди осудили на 3,5 года за ущерб государству в размере 109 млн тенге

Досудебное производство по факту выписки счетов фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров окончено Департаментом АФМ по Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Установлено, что владелец ИП, занимающаяся продажей товаров народного потребления, выписывала счета-фактуры от имени ИП в адрес ТОО "ТехнологияГорМаш" и ТОО "ТД СнабСервис" в период с апреля 2019 по ноябрь 2020 года на запасные части для горношахтного оборудования, при этом, не имея поставщиков на данный товар", - говорится в сообщении.

В результате преступных действий причинен крупный ущерб государству на общую сумму почти 109 миллионов тенге.

Приговором суда предприниматель признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с лишением права занимать должности, связанные с административно-распорядительными функциями в коммерческих организациях сроком на пять лет.