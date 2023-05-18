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Сегодня, 17:02
407
407Фото: polisia.kz
Бижутерию на 4 млн тенге сдала в ломбард жительница Туркестанской области
Жительница Туркестанской области под видом золота сдала в ломбард бижутерию на четыре миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Заявление от одного из ломбардов поступило в Жетысайский РОП. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК - “Мошенничество“.
"Установлена подозреваемая - местная жительница. Женщина под видом постоянной клиентки вначале сдавала золотые изделия, а затем бижутерию. Работники ломбарда не сразу заметили фальшивки. Полученные деньги клиентка потратила на собственные нужды", - сообщили в полиции.
Проводится досудебное расследование.
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