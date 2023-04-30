Битва за шахматную корону: Непомнящий и Лижэнь снова сыграли вничью

Фото: ФИДЕ

Вничью завершилась первая партия тай-брейка матча за шахматную корону мира в Астане между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФИДЕ.

Лижэнь играл белыми фигурами, непомнящий — чёрными.

Как отмечают эксперты, это была игра, которая могла решить всё. Однако, после неудачной попытки Дина организовать атаку в начале матча, оба игрока пошли на обмен ферзями, что привело к равному положению, когда черные имели небольшое преимущество. В конце Непомнящий добивался победы в эндшпиле с равным счетом ладей, пытаясь истощить энергию соперника и сломить его, но Дин хорошо защищался.

Партия завершилась на 35-м ходу. В следующей партии российский шахматист сыграет белыми фигурами, а китайский гроссмейстер — чёрными.

Напомним, 14 партий с классическим контролем времени в борьбе за титут чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем завершились ничейным счётом – 7:7. Напомним, первая партия стартовала 9 апреля в Астане.

Противостояние должно завершиться завершится на тай-брейке. Чемпион мира определится в быстром плей-офф из четырёх геймов с контролем времени 25 минут плюс 10-секундный перерыв на ход. Будет проведена жеребьевка, чтобы определить, кто из игроков начнет игру белыми фигурами.

Если после четырёх быстрых геймов по-прежнему ничейный счет, проводится еще один плей-офф из двух геймов с контролем времени в пять минут плюс три секунды на ход.

Если счет останется равным, будет сыгран еще один плей-офф из двух геймов с тем же контролем времени. Если после этой партии счет остается равным, проводится одна партия с контролем времени в три минуты для каждого игрока плюс две секунды на ход, и эти партии будут продолжаться до достижения решающего результата.

Призовой фонд матча составляет два миллиона евро, а вознаграждение будет разделено со счетом 60:40 между победителем и занявшим второе место.