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kazchess.kz Вчера, 22:32
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Вчера, 22:32
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Фото: kazchess.kz

Последняя партия в борьбе за шахматную корону мира завершилась ничьей

В Астане завершилась 14-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. В поединке вновь встретились Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Это последняя партия матча с классическим контролем времени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат. 

Белыми фигурами сыграл китайский гроссмейстер. Классическая часть поединка завершилась со счётом 7:7.

Как отмечают в шахматной федерации, перед соперниками стояли задачи разного плана. Яну Непомнящему, игравшему черными, прежде всего надо было устоять и, любой ценой  избегать импульсивных решений, которые в ходе матча уже не раз сыграли с ним дурную шутку. 

Завтра чемпион мира будет выявлен на тай-брейке. Сначала соперникам предстоит сыграть четыре партии с контролем 25 минут + 10 секунд за сделанный ход каждому игроку, затем (в случае счета 2:2) контроль будет ужесточаться.

Напомним, первая партия матча за звание абсолютного чемпиона мира по шахматам между гроссмейстерами Яном Непомнящим из России и Дином Лижэнем из Китая  стартовала 9 апреля в Астане.

Призовой фонд матча составит два миллиона евро. Победитель матча, если бы он определился в 14 классических партиях, получил бы 60 процентов призового фонда, а занявший второе место — оставшиеся 40 процентов. Однако, матч дошёл до тай-брейка, поэтому победитель получит 55 процентов призового фонда, а занявший второе место — оставшиеся 45.

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Вчера, 22:32
459
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