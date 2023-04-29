Последняя партия в борьбе за шахматную корону мира завершилась ничьей

Фото: kazchess.kz

В Астане завершилась 14-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. В поединке вновь встретились Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Это последняя партия матча с классическим контролем времени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Белыми фигурами сыграл китайский гроссмейстер. Классическая часть поединка завершилась со счётом 7:7.

Как отмечают в шахматной федерации, перед соперниками стояли задачи разного плана. Яну Непомнящему, игравшему черными, прежде всего надо было устоять и, любой ценой избегать импульсивных решений, которые в ходе матча уже не раз сыграли с ним дурную шутку.

Завтра чемпион мира будет выявлен на тай-брейке. Сначала соперникам предстоит сыграть четыре партии с контролем 25 минут + 10 секунд за сделанный ход каждому игроку, затем (в случае счета 2:2) контроль будет ужесточаться.

Напомним, первая партия матча за звание абсолютного чемпиона мира по шахматам между гроссмейстерами Яном Непомнящим из России и Дином Лижэнем из Китая стартовала 9 апреля в Астане.

Призовой фонд матча составит два миллиона евро. Победитель матча, если бы он определился в 14 классических партиях, получил бы 60 процентов призового фонда, а занявший второе место — оставшиеся 40 процентов. Однако, матч дошёл до тай-брейка, поэтому победитель получит 55 процентов призового фонда, а занявший второе место — оставшиеся 45.