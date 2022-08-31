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Биржевые торги дизтопливом приостановили в Казахстане
Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) приняло решение о приостановке биржевых торгов дизельным топливом в целях стабилизации цен, передает BaigeNews.kz.
В пресс-релизе ведомства указывается, что АЗРК на постоянной основе проводит мониторинг цен на дизтопливо на АЗС.
Так, за прошедшую неделю выявлены факты превышения предельных цен на дизтопливо в Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской и Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. Материалы для составления административных протоколов направлены в Комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики.
"Для стабилизации цен на дизтопливо Биржевой комитет при АЗРК принял решение о приостановке биржевых торгов. В случае выявления по всем фактам избирательного подхода со стороны АЗС по реализации дизельного топлива, то есть отказов в реализации дизтоплива гражданам РК и его реализация иностранным гражданам, со стороны АЗРК будут приняты меры антимонопольного реагирования. Предметом антимонопольных проверок также является обоснованность повышения цен участниками первичного и вторичного оптовых рынков", — указывается в сообщении.
АЗРК призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию дизельного топлива в полном объёме без ограничений гражданам Казахстана.
По всем фактам превышения предельных цен на дизтопливо граждан просят обращаться в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства экономики, при отказе в реализации дизтоплива — в территориальные подразделения АЗРК, при обмане потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями — в Комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции РК.
Список необходимых для обращения номеров телефонов можно узнать по ссылке.
Сообщалось, что в Казахстане ввели дифференцированные цены на дизтопливо. Так, на АЗС по 230-260 тенге за литр в зависимости от региона страны водителям легковых авто отпускается до 100 литров дизтоплива в день, а водителям грузовиков — до 300 литров в день. Желающим приобрести топливо больше указанных объёмов в день придётся платить уже 450 тенге за литр.
Министр энергетики РЕ Болат Акчулаков сообщил, что в сентябре на АЗС планируют внедрить модули для верификации потребителей. Ожидается, что это позволит контролировать объём приобретаемого каждым водителем дизтоплива и пресечь попытки приобрести горючее по минимальной цене больше установленного лимита.
Разработчик Ashyq Виталий Пустовойтенко заявил, что он с коллегами разработал мобильное приложение для учёта продажи дизельного топлива на АЗС каждому водителю транспорта. В случае заинтересованности со стороны госорганов, они готовы внедрить его за 7-14 дней.
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