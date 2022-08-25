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На АЗС будут вести учёт продаваемого каждому водителю дизтоплива
Специальные устройства установят на автозаправках Казахстана в середине сентября.
Из-за дифференцированных цен и введённого лимита на продажу дизельного топлива на АЗС в Казахстане планируют внедрить модули для верификации потребителей, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.
Ожидается, что это позволит контролировать объём приобретаемого каждым водителем дизтоплива и пресечь попытки приобрести горючее по минимальной цене больше установленного лимита.
"Сейчас прорабатывается техническое решение создания модуля для верификации, то есть регистрации потребителей, который позволит устранить возможные ухищрения на местах. Ожидаем запустить его в середине сентября на всех автозаправочных сетях", - заявил глава Минэнерго во время брифинга.
Согласно приказу Минэнерго от 22 августа, обычным водителям отпускается до 100 литров дизельного топлива в день по 230-260 тенге за литр в зависимости от региона страны. Водителям грузовиков дизтопливо продают до 300 литров в день по минимальной цене. Желающим приобрести топливо больше указанных объёмов придётся платить уже 450 тенге за литр.
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