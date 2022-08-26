Разработчики Ashyq придумали приложение для контроля продажи топлива на АЗС

По его словам, данное приложение позволит:

- отпускать дизтопливо только владельцам авто;

- фиксировать посещение АЗС непосредственно водителем;

- исключить отпуск ГСМ на водительские удостоверения;

- исключить "фейковое" посещение водителями АЗС.

"При заинтересованности готовы предоставить наше решение с рабочим названием Ashyq OIL", - написал Пустовойтенко.

Накануне министр энергетики Болат Акчулаков сообщил , что в сентябре на АЗС Казахстана планируют внедрить модули для верификации потребителей. Ожидается, что это позволит контролировать объём приобретаемого каждым водителем дизтоплива и пресечь попытки приобрести горючее по минимальной цене больше установленного лимита.

Такие попытки не исключены ввиду введения дифференцированных цен на дизтопливо. Так, на АЗС страны по 230-260 тенге за литр в зависимости от региона страны водителям легковых авто отпускается до 100 литров дизтоплива в день, а водителям грузовиков - до 300 литров в день. Желающим приобрести топливо больше указанных объёмов в день придётся платить уже 450 тенге за литр.