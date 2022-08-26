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  • Разработчики Ashyq придумали приложение для контроля продажи топлива на АЗС
BaigeNews.kz Сегодня, 12:53
216
Фото: BaigeNews.kz

Разработчики Ashyq придумали приложение для контроля продажи топлива на АЗС

Разработчик Ashyq Виталий Пустовойтенко заявил, что он с коллегами разработал мобильное приложение для учёта продажи дизельного топлива на АЗС каждому водителю транспорта, передает BaigeNews.kz.
 
"У нас есть решение по учёту отпуска топлива на АЗС с учётом лимитов и мы готовы его внедрить за 7-14 дней. Всё реализовано на базе мобильного приложения по аналогии с Ashyq - инфрастукрута электронного правительства позволяет все это сделать", - написал Виталий Пустовойтенко в своём Facebook
 
По его словам, данное приложение позволит:
 
- отпускать дизтопливо только владельцам авто;
- фиксировать посещение АЗС непосредственно водителем;
- исключить отпуск ГСМ на водительские удостоверения;
- исключить "фейковое" посещение водителями АЗС.
 
"При заинтересованности готовы предоставить наше решение с рабочим названием Ashyq OIL", - написал Пустовойтенко. 
 
Накануне министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в сентябре на АЗС Казахстана планируют внедрить модули для верификации потребителей. Ожидается, что это позволит контролировать объём приобретаемого каждым водителем дизтоплива и пресечь попытки приобрести горючее по минимальной цене больше установленного лимита.

Такие попытки не исключены ввиду введения дифференцированных цен на дизтопливо. Так, на АЗС страны по 230-260 тенге за литр в зависимости от региона страны водителям легковых авто отпускается до 100 литров дизтоплива в день, а водителям грузовиков - до 300 литров в день. Желающим приобрести топливо больше указанных объёмов в день придётся платить уже 450 тенге за литр.

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#ГСМ #дизельное топливо #АЗС #Ashyq
Сегодня, 12:53
216
Журналист

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