Били и держали удар: о чём дискутировали партии на дебатах

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Нешуточные баталии разыгрались на дебатах между политическими партиями в преддверии парламентских выборов, передаёт BaigeNews.kz.

Основная "боль" Нурлана Ауесбаева из Общенациональной социал-демократической партии касалась партии Amanat, а именно её, как считает Ауесбаев, неэффективной деятельности на протяжении 20 лет в статусе партии власти. На вопрос Ауесбаева о том, чем теперь готова "брать" голоса избирателей правящая партия, ответил исполнительный секретарь Елнур Бейсенбаев. Он рассказал о достижениях Amanat с 2021 года, а именно исполнении двух третей задач из предвыборной программы.

Сам исполнительный секретарь партии Amanat задал оппоненту встречный вопрос: "Где были члены ОСДП во время ЧП в Костанайской области, Экибастузе, Арыси и Мактааралском районе?".

Схлестнулись во втором раунде дебатов представители ОСДП и "Ак жола". Ауесбаев напомнил, что в рядах "Ак жола" были те, кто неосторожно высказывался в поддержку российско-украинского конфликта. Пытавшийся оправдаться заместитель председателя партии "Ак жол" Берик Дюсембинов "давил" на факт, что ранее ОСДП почему-то не изъявляла желания участвовать в прошлых выборах, но неожиданно "проснулась".

На дебатной арене из всех выступающих лишь лидер партии "Байтак" Азаматхан Амиртаев адресовал вопрос НПК: правда ли, что лидер партии НПК не явился на дебаты из-за незнания государственного языка? На что получил ответ от заместителя председателя Народной партии Казахстана Асхата Асылбекова о том, что это не умаляет достижений Ертысбаева и степени его патриотизма.

Азаматхан Амиртаев решил подарить закаточный ключ Народной партии Казахстана. Он сравнил идеологию НПК, выступающей за простой народ, с консервами. Таким подарком "Байтак" предложила НПК поставить во главу угла идею защиты прав граждан, либо "выйти из игры".

Заместитель председателя Народной партии Казахстана Асхат Асылбеков не принял такой подарок и отбросил закаточный ключ.

Представитель партии Respublica Сырымбек Тау обратился к "Ак жол" с вопросом о несменяемости председателя партии Перуашева, и о причинах малого числа кандасов в составе партии, о которых она сама так часто говорит. На что представитель "Ак жола" Берик Дюсембинов ответил, что партия - это систематическая работа, а не "красивая картинка в социальных сетях". Он также добавил, что "Ак жол" была первой партией, которая заступилась за казахов, которые оказались в тюрьме в Китае.

В свою очередь, Тау пришлось отбиваться и от представителя "Ауыла" Жигули Дайрабаева. Последний отметил, что в Respublica собрались "неопытные бизнесмены". Однако Тау парировал, что именно эти бизнесмены - люди, участвующие в благотворительных проектах, и знающие, что реально нужно сёлам.