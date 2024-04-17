"Билеты от 100 000 тенге" – Air Astana ответила на негатив в соцсетях

Критические публикации в социальных сетях относительно стоимости билетов на рейсы из Атырау прокомментировали в авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

В компании напомнили, что Air Astana и FlyArystan организовали 40 дополнительных рейсов из Атырау в Алматы, Астану, Актау, Шымкент в период с 9 по 19 апреля. Всего будет выполнено более 100 рейсов вместе с регулярными. Также Air Astana и FlyArystan ввели специальный тариф на время паводков на рейсы из Атырау в Алматы и Астану – 40 000 тенге в эконом-классе в одну сторону.

Air Astana сообщает, что большинство билетов на места в эконом-классе на рейсы из Атырау были выкуплены на ближайшие две недели. В связи с повышенным спросом возник дефицит авиабилетов в эконом-классе.

"При этом в социальных сетях продолжают появляться скриншоты с высокой стоимостью билетов на данных маршрутах. Авиакомпания просит обратить внимание, что на большинстве скриншотов со стоимостью билетов от 100 000 тенге в одну сторону отображены билеты в бизнес-классе или билеты с пересадками в Стамбуле или Франкфурте. Авиакомпания считает, что публикация таких скриншотов направлена на дискредитацию имиджа авиакомпании", – отмечается в сообщении.

В Air Astana отмечают, что руководство авиакомпании и её сотрудники делают всё возможное для организации дополнительных рейсов, бесплатной перевозки гуманитарной помощи. Кроме того, авиакомпания перечислила 1 млрд тенге на помощь пострадавшим от паводков и организовала сбор гуманитарной помощи среди сотрудников.