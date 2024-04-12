Увеличено количество авиарейсов из Атырау - Минтранспорта

Из-за паводков казахстанские авиакомпании увеличили количество рейсов из Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

К имеющимся 73 регулярным рейсам в неделю из Атырау добавлено 49 рейсов в Астану, Алматы, Актау, Шымкент.

"Увеличена провозная ёмкость на 72 процента (с 12 756 до 21 958 кресел). С 9 по 12 апреля авиакомпаниями Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполнено 17 дополнительных рейсов (емкость 3 069 кресел). Сегодня достигнута договорённость с казахстанскими перевозчиками, что все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не будут превышать 40 тысяч тенге в одну сторону. Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля", - сообщили в Минтранспорта.