Библиотеки появятся на рынках Туркестанской области

В Туркестанской области стартовал проект по открытию библиотек на рынках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Первая библиотека в рамках данного проекта появилась в ТЦ "Куаныш".

Как отметил заместитель акима области, в Туркестанской области рынки - это место, которое часто посещают люди.

"Поэтому мы запустили новый проект по расширению культурной среды и созданию возможности для предпринимателей читать книги. В самом большом торговом центре города - "Куаныш" - работает более 1700 предпринимателей. В день рынок посещают в среднем более 20 тысяч человек. Открывшаяся библиотека будет обслуживать до 70 человек в день, или 1500 человек в месяц. Продолжим такой проект и на центральных рынках районов и городов региона. Такие проекты напрямую влияет на рост числа читателей. Хочу выразить благодарность владельцам рынка, которые поддержали нашу инициативу. Уверен, библиотечный пункт послужит на благо читателей и жителей города", - сказал он.

Сообщается, что в библиотеке представлено около 3000 книг, включая мировые бестселлеры, художественную и мотивационную литературу.

В акимате уверены, что чтение будет помогать предпринимателям в развитии бизнеса и личности в целом, а также поспособствует появлению новых и креативных идей.

Отмечается, что книжные полки будут обновляться в соответствии с потребностями населения.

Кроме того, здесь будут специальные шкафы, куда жители смогут положить свою книгу или взять для чтения другую.

Сообщается, что всего в регионе действует 39 рынков, на которых торговлей занимается более семи тысяч предпринимателей.

Отмечается, что в рамках проекта библиотеки откроют в крупных торговых центрах районов и городов.