Бибисара Асаубаева поблагодарила Кайрата Нуртаса

Фото: Instagram/bibisarachess

Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева отреагировала на встречу со знаменитым казахстанским исполнителем Кайратом Нуртасом на турнире Satty Zhuldyz в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее певец опубликовал у себя в Instagram видео с 19-летней шахматисткой, а также поздравил Асаубаеву с присвоением звания Заслуженного мастера спорта Республики Казахстан.

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Бибисара, в свою очередь, разместила в сторис совместное с Нуртасом фото и ответила звезде шоу-бизнеса коротким посланием: "Спасибо, что посетили наш турнир!".

Напомним, что Бибисара Асаубаева на недавно прошедшем матчевом противостоянии сборных Казахстана и мира дважды сенсационно обыграла четырехкратную чемпионку мира и лидера рейтинга ФИДЕ среди женщин китаянку Хоу Ифань.