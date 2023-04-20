Бибисара Асаубаева стала заслуженным мастером спорта РК по шахматам

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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева рассказала подписчикам в Instagram важную новость, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Можете меня поздравить. Перед вами Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по шахматам. Единственный в стране", — написала Асаубаева в сторис.

Напомним, что Асаубаева - двукратная чемпионка мира в дисциплине блиц. На завершившемся накануне матчевом противостоянии сборных Казахстана и мира 19-летняя шахматистка дважды сенсационно обыграла четырёхкратную чемпионку мира и лидера рейтинга ФИДЕ среди женщин китаянку Хоу Ифань. a-obyyavila-ob-unikalnom-dlya-kazahstana-dostijenii