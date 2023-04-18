Бибисара Асаубаева сотворила сенсацию в первом матче против сборной мира

Фото: Sports.kz

В Астане прошел первый день матча женской сборной РК по шахматам против женской сборной мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанкую федерецию шахмат.

Так, казахстанка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла лучшую шахматистку мира китаянку Хоу Ифань.

Отметим, что на сегоднашний день Хоу Ифань имеет наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин.

По результатам жеребьевки матча первую игру сборных китаянке Хоу Ифань выпало играть черными фигурами против казахстанского гроссмейстера Динары Садуакасовой. Индийской шахматистке Харике Дрюнавалли достались белые против казахстанской шахматистки Меруерт Камалиденовой. Казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева начала игру черными против представительницы Азербайджана Гюнай Мамедзадэ. Гроссмейстер Жансая Абдумалик тоже начала с черных против грузинской шахматистки Наны Дзагнидзэ.

Первый день матча завершился с перевесом в пользу зарубежных спортсменок. Они набрали 18,5 очков против 13,5 очков у представительниц Казахстана. Хоу Ифань сыграла вничью с Динарой Садуакасовой и Жансаей Абдумалик, выиграла у Меруерт Камалиденовой и проиграла Бибисаре Асаубаевой.

Сегодня командам предстоит отыграть еще 4 тура в рапид, а 19 апреля – восемь туров в блиц, по итогам которых определится команда сильнейших. Общий призовой фонд матча женских сборных составляет 50 000 долларов.

Команда-победитель матча определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех играх, включая рапид и блиц. В случае ничьей между первыми досками пройдет партия-армагеддон – быстрая партия, в которой цвета разыгрываются по жребию и в случае ничьей победа присуждается черным.

Женский матч проходит в рамках событий, посвященных Матчу за звание чемпиона мира 2023 между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем.