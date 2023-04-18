- Токаев сменил посла в Азербайджане 10:27 9
- Пьяные девушки на Daewoo Matiz пытались уйти от полицейской погони в Уральске 10:22 51
- Бибисара Асаубаева сотворила сенсацию в первом матче против сборной мира 10:02 128
- Жители Риддера снова замерзают из-за проблем на ТЭЦ 10:02 104
- Вдвое увеличили надбавки за почётное звание народного артиста 09:30 212
- Чиновников от образования подозревают в хищении 543 млн тенге в Кызылординской области 09:16 251
- 19 апреля Токаев проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития страны 09:05 361
- В Павлодаре спасли тонущую косулю 09:00 252
- В Казахстане выявили более 70 случаев заражения COVID-19 за сутки 08:43 281
- В правительстве решили взяться за трудоустройство молодёжи категории NEET 08:32 300
- Грузовой поезд сбил лошадей в Павлодарской области 07:56 343
- Первая казахстанка в истории UFC попала в трудную ситуацию и попросила о помощи 07:23 465
- Аким Экибастуза подал в суд на "Экибастузтеплоэнерго" 06:27 356
- Обвиняемого в изнасиловании дочери мужчину оправдали в Мангистау 05:02 799
- Врачи извлекли червей из мозга 10-летнего ребенка в Шымкенте 04:28 717
- Шавкат Рахмонов кардинально сменил имидж 03:59 602
- Суд признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков авторынка "Барыс" 02:03 807
- Построенные по госпрограмме новостройки расползаются по швам в Актобе 01:25 407
- Житель Караганды столкнул с эскалатора незнакомого мужчину 00:43 662
- Школьников Астаны вернут за парты 17.04.2023 467
- Спецавтобусы будут развозить верующих в ночь Қадір түні в Астане 17.04.2023 489
- 10 дел расследуют по фактам участия казахстанцев в конфликте в Украине 17.04.2023 480
- Старинный пистолет сдал в полицию житель Атырау 17.04.2023 879
- "Читала Абая в оригинале". Как педагог Анастасия Кравченко учит казахстанцев госязыку 17.04.2023 915
- Взрыв в Жанаозене: на месте ЧП завершили разбор завалов 17.04.2023 491
- Школьник пропал в Костанайской области 17.04.2023 540
- 28 килограммов чёрной икры изъяли у пенсионера в Уральске 17.04.2023 570
- В "Казатомпроме" рассказали, за сколько продали долю участия в АО "Каустик" 17.04.2023 591
- Госуслуги по линии недвижимости будут недоступны в Казахстане до 9 мая 17.04.2023 590
- 15 рейсов задерживают в аэропорту Астаны 17.04.2023 531
- Казахстанский боксёр вошёл в топ-5 рейтинга IBF 17.04.2023 744
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 571
- Взрыв газа в Жанаозене: двое из пострадавших находятся в реанимации 17.04.2023 552
- Главу предприятия "Резерв" осудили за коррупцию и лишили звания в Казахстане 17.04.2023 589
- Госзакупки на сумму 2,6 млрд тенге отменили прокуроры в области Жетысу 17.04.2023 965
- Пассажир сообщил о бомбе на борту самолёта Air Astana 17.04.2023 663
- Суд отказал Арыстанбеку Мухамедиулы в переводе под домашний арест 17.04.2023 567
- Из-за обстановки на дорогах полиция Астаны обратилась к участникам дорожного движения 17.04.2023 579
- Новые торгово-логистические центры и сейсмоаудит: в правительстве обсудили развитие Алматы 17.04.2023 703
- 21 апреля в Казахстане приостановят телерадиовещание 17.04.2023 914
- 19-летнего блогера задержали с наркотиками в Алматы 17.04.2023 1439
- В КТЖ заявили, что поезда ходят в штатном режиме 17.04.2023 573
- Шесть картин одновременно может нарисовать художница из Алматы 17.04.2023 572
- Метель и дожди ожидаются в ближайшие дни в Казахстане — метеорологи 17.04.2023 591
- Река вышла из берегов в Петропавловске и затопила трассу и дачи 17.04.2023 802
- Казахстанцы завоевали пять медалей на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии 17.04.2023 628
- Трудоустройство людей с инвалидностью: какие есть барьеры 17.04.2023 586
- 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся в Актобе 17.04.2023 602
- Колл-центр под вывеской сетевых компаний работал в Шымкенте 17.04.2023 565
- Охранники избили посетителя ночного клуба в Костанае 17.04.2023 791
- "Я перенёс операцию" — Мухамедиулы просит суд перевести его под домашний арест 17.04.2023 660
- Уголовное дело возбудили по факту ЧП в Жанаозене 17.04.2023 670
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге 17.04.2023 626
- Токаев принял помощника Генсека ООН по политическим вопросам 17.04.2023 686
- В аэропорту Астаны задержаны более 30 авиарейсов 17.04.2023 712
- Больше месячной нормы осадков выпало за выходные в Астане 17.04.2023 679
- Тело женщины извлекли из-под завалов в Жанаозене 17.04.2023 567
- Запрет на рыбалку ввели на территории Казахстана 17.04.2023 795
- До трёх увеличилось число погибших при взрыве газа в Жанаозене 17.04.2023 669
- Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов 17.04.2023 647
- Операция "Сайгак" стартовала в Казахстане 17.04.2023 753
- Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля 17.04.2023 1198
- Казахстанцы стали реже искать работу в марте 17.04.2023 555
- Один человек погиб в результате взрыва газа в Жанаозене 17.04.2023 570
- Учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане 17.04.2023 563
- Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат квартирами 17.04.2023 585
- Спецтерминалы для приёма жалоб установили во всех колониях Казахстана 17.04.2023 563
- Движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в Казахстане 17.04.2023 521
- В Казахстане выявили 31 заразившегося коронавирусом 17.04.2023 725
- FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны 17.04.2023 598
- Из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта 17.04.2023 818
- Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме Жанаозена 17.04.2023 635
- Многоквартирный дом обрушился в Жанаозене после взрыва 17.04.2023 1615
- Процедуру уплаты налогов упростят продавцам с маркетплейсов — КГД 17.04.2023 800
- По делу о сбитом украинском Boeing осудили 10 иранских военных 17.04.2023 877
- Дильназ Ахмадиева рассказала о втором разводе 17.04.2023 1620
- Приложение по обучению игре шахматам презентовали в Астане 17.04.2023 779
- Врач назвала заболевания, которых не существует на самом деле 17.04.2023 1290
- BI Group восстановит разбомбленную больницу в Украине 17.04.2023 1944
- Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США 17.04.2023 746
Бибисара Асаубаева сотворила сенсацию в первом матче против сборной мира
В Астане прошел первый день матча женской сборной РК по шахматам против женской сборной мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанкую федерецию шахмат.
Так, казахстанка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла лучшую шахматистку мира китаянку Хоу Ифань.
Отметим, что на сегоднашний день Хоу Ифань имеет наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин.
По результатам жеребьевки матча первую игру сборных китаянке Хоу Ифань выпало играть черными фигурами против казахстанского гроссмейстера Динары Садуакасовой. Индийской шахматистке Харике Дрюнавалли достались белые против казахстанской шахматистки Меруерт Камалиденовой. Казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева начала игру черными против представительницы Азербайджана Гюнай Мамедзадэ. Гроссмейстер Жансая Абдумалик тоже начала с черных против грузинской шахматистки Наны Дзагнидзэ.
Первый день матча завершился с перевесом в пользу зарубежных спортсменок. Они набрали 18,5 очков против 13,5 очков у представительниц Казахстана. Хоу Ифань сыграла вничью с Динарой Садуакасовой и Жансаей Абдумалик, выиграла у Меруерт Камалиденовой и проиграла Бибисаре Асаубаевой.
Сегодня командам предстоит отыграть еще 4 тура в рапид, а 19 апреля – восемь туров в блиц, по итогам которых определится команда сильнейших. Общий призовой фонд матча женских сборных составляет 50 000 долларов.
Команда-победитель матча определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех играх, включая рапид и блиц. В случае ничьей между первыми досками пройдет партия-армагеддон – быстрая партия, в которой цвета разыгрываются по жребию и в случае ничьей победа присуждается черным.
Женский матч проходит в рамках событий, посвященных Матчу за звание чемпиона мира 2023 между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем.
-
Trend news
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 1088
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 1309
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 4092
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 34798
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1456
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1404
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1624
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 3223
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1585
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1676
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2495
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 2021
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2095
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 2016
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 2007
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1968
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1823
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2108
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 2001
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2321
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2238
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 2020
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2160
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2152
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2585
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1920
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1872
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11170
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2147
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2227
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 2035
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2481
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2477
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3412
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2653
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2769
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5703
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3638
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2169
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2342
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2240
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1940
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6847
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1938
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1777
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2359
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2374
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2582
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 2078
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2406
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2418
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2913
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8393
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9992
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2441
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2236
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2430
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2277
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4386
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2237
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2349
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 3059
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2479
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2244
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2340
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27689
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3542
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2562
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2625
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2212
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2896
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14120
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20134
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2701
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2526
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16289
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2956
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2808
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13698
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2265
-
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 571
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 877
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1624
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1686
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1831
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2429
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1890
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1659
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1971
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 3090
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1994
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 2057
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1913
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2093
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1963
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1785
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 2094
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1940
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1967
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1968
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2168
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1859
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2463
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1917
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2105
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2593
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 2103
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1860
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2198
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2133
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2113
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2207
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2450
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2495
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2348
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2149
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2401
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2110
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2712
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2355
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2278
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 2083
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2355
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2615
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2639
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2095
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1954
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2759
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2298
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2207
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2493
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4153
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2826
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2237
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2269
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2301
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2146
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2319
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2376
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2363
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2298
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 2013
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2414
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2373
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2498
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3080
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2638
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2578
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2773
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3640
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2439
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2807
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2937
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 3078
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2784
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3774
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3640
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3478
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3421
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3564