Безвизовый режим с Китаем повысит имидж казахстанского паспорта - политолог

Повышению имиджа казахстанского паспорта, развитию туризма, росту инвестиций и товарооборота между странами поспособствует безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Такое мнение выразила казахстанский политолог Дина Айкенова в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

18-19 мая в городе Сиань в рамках саммита "Китай -Центральная Азия" планируется подписание Соглашения между правительствами РК и КНР о взаимном освобождении от визовых требований на 30-дневный период.

По мнению политолога Дины Айкеновой, безвизовый режим, в первую очередь, окажет положительное влияние на бизнес-климат двух стран, особенно в сфере приграничного и межрегионального сотрудничества.

"По данным министерства культуры и туризма КНР с 15 марта 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет+отель" для граждан Китая в Казахстан. По данным Kazakh Tourism сразу после этого информационная система eQonaq начала фиксировать двукратный рост китайских туристов по сравнению с еженедельными показателями января и февраля текущего года. С января по март 2023 года в Казахстане зафиксировано более восьми тысяч туристов из Китая, за 2022 год - 14 тысяч китайских туристов", - проинформировала эксперт.

Политолог считает, что безвизовый режим положительно повлияет на рост поставок китайских товаров, трансфер технологий и производств.

"За 2022 год экспорт из Казахстана увеличился на 34,7 процента до 13,2 миллиарда долларов. Среди ключевых экспортных категорий Казахстана в Китай: сырая нефть и нефтепродукты, рафинированная медь и медные сплавы, а также природный газ. Импорт из Китая в Казахстан вырос на 33,5 процентов за год, до 11 милллиардов долларов. Основные категории импорта из Китая в Казахстан: телефоны и смартфоны, вычислительные машины, одежда, шины и автозапчасти", - сообщила она.

Кроме того, после облегчения визовых процедур казахстанско-китайские отношения в области науки и образования станут крепче, отметила политолог.