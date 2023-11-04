Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем обсудили Смаилов и Ли Цян

Во время рабочего визита в Шанхай премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с премьером госсовета КНР Ли Цяном. Главы правительств двух стран обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Приветствуя своего коллегу, Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан придаёт исключительное значение укреплению уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с Китаем.

"Личные дружественные контакты между высшим руководством двух стран оказывают положительное воздействие на все аспекты нашего взаимодействия. Состоявшиеся недавно переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Председателем Китая Си Цзиньпином позволили наполнить новым содержанием казахстанско-китайское сотрудничество в очередную эпоху "золотого 30-летия", — сказал премьер-министр.

Как отметил глава Правительства, Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Так, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 35% и достиг рекордного объёма в $24,2 млрд. Динамичный рост продолжается и в текущем году: взаимная торговля выросла еще на 21%.

"Считаю, что такими темпами мы сможем в скором времени достичь поставленной лидерами наших стран задачи по доведению товарооборота до $40 млрд. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной задачей", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, важным направлением взаимодействия является также инвестиционное сотрудничество. Сегодня Китай входит в ТОП-5 стран-инвесторов в казахстанскую экономику. Общий приток инвестиций из КНР за последние 18 лет достиг $24 млрд. При этом в первом полугодии т.г. объем китайских инвестиций вырос на 30% до почти $750 млн.

"Сегодня на территории нашей страны работают порядка 4700 казахстанско-китайских предприятий, 730 из которых присоединились только за последний год. Эти показатели подтверждают устойчивость и продуктивность нашего инвестиционного взаимодействия. Приглашаем инвестиционное сообщество Китая расширить свое участие в совместных проектах", — подчеркнул глава правительства.

По мнению премьера, вводимый безвизовый режим существенно поспособствует стимулированию бизнес-контактов, упрощению торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию туризма между РК и КНР.

"Его вступление в силу с 10 ноября открывает новую главу в наших отношениях. Это особенно актуально в свете предстоящего "Года туризма Казахстана в Китае". Считаю, что данная мера сделает путешествия наших граждан более доступными и укрепит наши связи еще сильнее", — сказал Алихан Смаилов.

В целом он обозначил готовность Правительства Казахстана прилагать все усилия для поступательного развития сотрудничества с Китаем.

"В данном контексте приглашаю Вас в следующем году посетить Казахстан с официальным визитом. Уверен, что это поднимет дружественные отношения между нашими странами еще на более высокий уровень", – отметил премьер-министр.

Со своей стороны Премьер Государственного совета КНР подчеркнул, что между Китаем и Казахстаном налажено продуктивное многоплановое сотрудничество, которое успешно выдержало испытания стремительно меняющейся международной обстановки.