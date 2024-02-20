Стало известно, какими будут "Комфортные школы", и кто в них будет преподавать

На заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, какими будут "Комфортные школы", передаёт BaigeNews.kz.

"Для учащихся начальных и старших классов предусмотрены отдельные блоки с учебными кабинетами, санитарными узлами, спортзалами. Меры безопасности повысятся за счет внедрения цифрового видеонаблюдения с выходом в центр оперативного управления, тревожной кнопки и звукового оповещения, автоматической блокировки дверей и блоков, обеспечения лицензированной охраной, усиление квалификационных требований к сотрудникам охраны", - сообщил министр.

Он отметил, что для удобства учеников предусмотрены дополнительные гардеробные и индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий и одежды.

Бейсембаев подчеркнул, что будет создана безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями.

По его словам, разработаны типовые задания на проектирование семи школ, утвержден перечень технологического оборудования и мебели, отвечающий современным требованиям эргономики, а также потребностям обучающихся и педагогов при организации образовательного процесса.

"С учетом предложений НПП "Атамекен", представителей отраслевых ассоциаций приняты дополнительные меры по поддержке отечественных производителей", - добавил министр.

Также глава Минпросвещения заявил, что в школы проводится отбор корпуса директоров для комфортных школ в рамках проекта "1000 лидеров изменений в образовании" и формируется база педагогов. Новая модель обучения будет сформирована на основе опыта ведущих школ страны - НИШ, БИЛ, РФМШ.

Ранее сообщалось, что на строительство "Комфортных школ" из бюджета выделят 2,3 триллиона тенге.