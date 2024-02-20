Более 2 триллионов тенге выделят на строительство "Комфортных школ" в Казахстане

В Казахстане на строительство "Комфортных школ" из бюджета выделят 2,3 триллиона тенге, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

"На реализацию Нацпроекта из республиканского бюджета предусмотрено 2,3 трлн. тенге (2023 год – 500 млрд. тенге, 2024 год – 976,3 млрд. тенге, 2025 год – 909,4 млрд. тенге). Для проектирования и строительства школ в "Самрук-Казына Констракшн" направлено соответствующее финансирование", - сообщил министр на заседании правительства.

По его словам, строить школы будут по единому стандарту. При этом 44 процента школ будут построены в сельской местности.

Министерство ведет пошаговый контроль всех этапов реализации Нацпроекта по строительству школ. Планируется, что строительство новых школ решит вопрос дефицита ученических мест. В 2024-2025 годах планируется ввести 369 школ на 740 тысяч ученических мест, из них в этом году – 217 школ, в 2025 году – 152 школы.