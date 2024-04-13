Бейбит Жукаев потерпел поражение в Мексике

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провёл четвертьфинальный матч на хардовом турнире одиночного разряда в мексиканском Морелосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жукаев встретился на корте со спортсменом из Австралии Адамом Уолтоном и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:7, 7:6, 4:6. Игра продлилась ровно три часа.

Бейбит исполнил 24 подачи навылет и совершил семь двойных ошибок. Также Жукаев выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Отметим, что 23-летний казахстанский спортсмен занимает 192-ю строчку мирового рейтинга АТР, а австралийский теннисист располагается на 135-й позиции.