  • 13 Апреля, 09:51
  • BAIGENEWS

Бейбит Жукаев потерпел поражение в Мексике

Сегодня, 08:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Meta-ratings.kz Сегодня, 08:46
Сегодня, 08:46
133
Фото: Meta-ratings.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провёл четвертьфинальный матч на хардовом турнире одиночного разряда в мексиканском Морелосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жукаев встретился на корте со спортсменом из Австралии Адамом Уолтоном и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:7, 7:6, 4:6. Игра продлилась ровно три часа.

Бейбит исполнил 24 подачи навылет и совершил семь двойных ошибок. Также Жукаев выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Отметим, что 23-летний казахстанский спортсмен занимает 192-ю строчку мирового рейтинга АТР, а австралийский теннисист располагается на 135-й позиции. 

Самое читаемое

Наверх