Бейбит Жукаев потерпел поражение в Мексике
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
133Фото: Meta-ratings.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провёл четвертьфинальный матч на хардовом турнире одиночного разряда в мексиканском Морелосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Жукаев встретился на корте со спортсменом из Австралии Адамом Уолтоном и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:7, 7:6, 4:6. Игра продлилась ровно три часа.
Бейбит исполнил 24 подачи навылет и совершил семь двойных ошибок. Также Жукаев выиграл шесть очков и три гейма подряд.
Отметим, что 23-летний казахстанский спортсмен занимает 192-ю строчку мирового рейтинга АТР, а австралийский теннисист располагается на 135-й позиции.
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