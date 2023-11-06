  • 7 Ноября, 01:45
  • BAIGENEWS

Бетономешалка врезалась в автобус в Астане

Вчера, 18:30
АВТОР
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t.me/@Astana_Pd Вчера, 18:30
Вчера, 18:30
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Фото: t.me/@Astana_Pd

Грузовик врезался в автобус в Астане. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло 6 ноября на проспекте Туран.

"Водитель грузовой автомашины (бетоносмеситель), нарушив дистанцию движения, столкнулся со стоящим на остановочном пункте маршрутным автобусом. В результате ДТП никто не пострадал", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

 

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