Бетономешалка врезалась в автобус в Астане
Вчера, 18:30
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Вчера, 18:30Вчера, 18:30
297Фото: t.me/@Astana_Pd
Грузовик врезался в автобус в Астане. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло 6 ноября на проспекте Туран.
"Водитель грузовой автомашины (бетоносмеситель), нарушив дистанцию движения, столкнулся со стоящим на остановочном пункте маршрутным автобусом. В результате ДТП никто не пострадал", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Астаны.
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