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Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор
Сотрудники Антикоррупционной службы попадали в разные ситуации: оказывались безоружными под дулом ружья, отправлялись в погоню за преступниками, успокаивали подследсвенных, которые угрожали покончить с собой. Эти и другие истории из реальных уголовных дел показал казахстанский Антикор в новом выпуске своей передачи на YouTube, передаёт BaigeNews.kz.
Один из героев документального фильма — заместитель руководителя следственного управления Антикора в Алматинской области Данияр Саин.
На кадрах видео — следователь безоружный стоит перед вооруженным мужчиной. Данияру удалось убедить сотрудника полиции сложить оружие и проехать в департамент.
"В этом выпуске вы узнаете, с чем сталкивается следователь Антикоррупционной службы, с какой преступностью приходится иметь дело, о чем думает коррупционер, когда совершает преступление.Этот фильм расскажет о проблемах следователей и их стремлении служить Народу Казахстана", — говорится в описании фильма.
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