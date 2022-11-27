Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор

Фото: скриншот с видео

Сотрудники Антикоррупционной службы попадали в разные ситуации: оказывались безоружными под дулом ружья, отправлялись в погоню за преступниками, успокаивали подследсвенных, которые угрожали покончить с собой. Эти и другие истории из реальных уголовных дел показал казахстанский Антикор в новом выпуске своей передачи на YouTube, передаёт BaigeNews.kz.

Один из героев документального фильма — заместитель руководителя следственного управления Антикора в Алматинской области Данияр Саин.

На кадрах видео — следователь безоружный стоит перед вооруженным мужчиной. Данияру удалось убедить сотрудника полиции сложить оружие и проехать в департамент.