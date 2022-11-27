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скриншот с видео Сегодня, 19:39
123
Сегодня, 19:39
123
Фото: скриншот с видео

Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор

Сотрудники Антикоррупционной службы попадали в разные ситуации: оказывались безоружными под дулом ружья, отправлялись в погоню за преступниками, успокаивали подследсвенных, которые угрожали покончить с собой. Эти и другие истории из реальных уголовных дел показал казахстанский Антикор в новом выпуске своей передачи на YouTube, передаёт BaigeNews.kz

Один из героев документального фильма — заместитель руководителя следственного управления Антикора в Алматинской области Данияр Саин.

На кадрах видео — следователь безоружный стоит перед вооруженным мужчиной. Данияру удалось убедить сотрудника полиции сложить оружие и проехать в департамент.

"В этом выпуске вы узнаете, с чем сталкивается следователь Антикоррупционной службы, с какой преступностью приходится иметь дело, о чем думает коррупционер, когда совершает преступление.Этот фильм расскажет о проблемах следователей и их стремлении служить Народу Казахстана", — говорится в описании фильма.

 

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#антикор #Антикоррупционная служба #преступность #Коррупция
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:39
123
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