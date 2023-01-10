"Бессилие и возмущение". Астанчане поделились воспоминаниями в годовщину январского траура

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10 января исполняется год со дня траура по жертвам январских событий. За это время произошла масса изменений на государственном уровне — поменялся состав правительства, внесены поправки в ряд законов, под следствие попали высокопоставленные лица. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с жителями столицы о трагедии и переменах, которые она вызвала.

По словам Айнур, студентки одного из столичных вузов, первое, что приходит в голову по теме январских событий это то, что казахстанцы до сих пор не получили ответа на вопрос: что же произошло на самом деле.

"Если говорить об эмоциях, отматывая время на год назад, охватывает тревога и страх за свою страну, за близких, с которыми не могла связаться. Я находилась в Астане, а мои родные в Костанае. Связи не было, и я понятия не имела, что с ними и как они. Потом вспоминаешь эти кадры — погромы в Алматы, это непередаваемые эмоции: бессилия и возмущения. Сердце кровью обливалось, когда видела все эти фото и видео из Алматы. Так вот сейчас самое важное, по моему мнению, дать гражданам чёткий и честный ответ — что же это всё-таки было. Кто был главным организатором. Действовал ли Масимов только в своих интересах или нет? Печально, что отчитываясь в парламенте, Генпрокуратура не смогла дать честной картины и анализа происходящего", — рассказала девушка.

По её словам, она верит, что президент настроен на перемены к лучшему. Но команда правительства пока не внушает доверия, есть отдельные лица, которые, на её взгляд, не настроены на перемены.

"В основном это чиновники "старой формации", которым перемены не особо и нужны. Хочется верить, надежда должна теплиться в душе каждого человека. Но очень не хочется разочаровываться. Пока что той самой честности, которую так хочется увидеть, нет в полной мере", — резюмирует она.

Жительница Астаны Жанна с ужасом вспоминает события тех дней. По её словам, в последний раз такие потрясения происходили ещё до независимости страны.

"Это было страшно. Последние сообщения, которые мы получили — это, что в Алматы стреляют. И потом тишина! Нет Интенета, нет связи. Ты сидишь и не знаешь, что происходит с родными и близкими, которые сейчас не с тобой. Любая капля информации была на весь золота, но и слухов, затем неподтвердившихся, тоже было много", — рассказала она.

Жанна отмечает, что сейчас она начала особенно ценить работу полиции и силовых ведомств. Ибо именно они приняли на себя основной удар.

"Сейчас мы видим, что январская трагедия стала катализатором, который запустил целую цепочку преобразований, навсегда изменивших наше общество. Хочется верить, что все эти позитивные вещи, которые произошли после Кантара — это навседа, и что мы будем и дальше идти по этой дороге. И что таких страшных волнений никогда больше не будет", — добавила она.

Кайрат во время январских событий был за рубежом. По его словам, узнав о произошедшем, и обнаружив, что связи с семьей нет, он от стресса не находил себе места.

"Я за три дня постарел на три года. Это было очень нервное время. Какие-то монстры громили мой родной город, угрожали безопасности моей семьи, а я даже не мог убедиться, что у них всё в порядке. Нашел группу в Telegram, закрытый чат, в котором люди из Казахстана через прокси-сервера сидели в сети и делились новостями, помогали передавать весточки родным. Очень большое спасибо этим людям", — вспоминает он.

Парень добавил, что особо не следит за политикой и социальной жизнью страны. Но он участвовал в выборах и, в целом, поддерживает демократизацию всех процессов.

"Я вижу, что Токаев правда старается изменить страну. И понимаю, что даже года не достаточно, чтобы мы увидели какие-то существенные изменения — это долгий и сложный процесс. Но мне кажется, в первую очередь нужно менять экономику, нужно её укреплять и модернизировать. Конечно, про социальную составляющую тоже нельзя забывать, но при здоровой экономической системе — социалка сама начнёт подниматься", — считает Кайрат.

Жанар во время января работала в магазине и не сразу осознала, что происходит в стране. Начала изучать новости только тогда, когда к ней в магазин потянулись толпы людей, чтобы снять наличные в банкомате.

"Мы людям продукты в долг давали, все потом вернули деньги. Даже те, кого мы в суматохе забыли записать. Моя семья здесь, в Астане, грех жаловаться, всё было спокойно. Но да, мы были в панике и не знали, что происходит, и когда закончится. Хорошо, что наши военные и полиция в итоге смогли навести порядок, жаль, что при этом были жертвы со всех сторон. Казахстан очень мирная страна, а здесь такое", — поделилась женщина.

Анжелика вспоминает: когда начала появляться информация в СМИ о митингах, перерастающих в нечто большее, и о погромах в Алматы, ей сначала казалось, что полиция сейчас всё остановит, ничего серьёзного не произойдёт.

"Но когда показали разгромленные магазины, сожжённое здание акимата и грабёж, волосы на голове зашевелились. Я понимаю, что у нас не самое силовое государство, но нам всегда в СМИ рассказывали, что у государства отличная армия, вооружение, наши стражи порядка занимают лучшие места на всяких соревнованиях и готовы к любым ситуациям. То, что я увидела в январе 2022, расставило в голове всё по местам. К таким протестам реально не готовы ни люди, ни армия с полицией, ни власти, координация которых на местах была в некоторых регионах в минусовых позициях. Диалога у митингующих и власти не случилось. Люди не готовы идти на компромиссы", — рассказала она.

Анжелика задаётся вопросом: почему все разом собрались и начали рушить город? Кто вообще это позволил?

"Армия и полиция по команде не пустили бы крушить и убивать. Но что реально там происходило — до сих пор нормально не рассказали. Хотя, о произошедшем в 1986 году до сих пор тоже не сильно распространяются. Из сообщений генпрокурора понятно только одно — у них своя информация, и пока всю её нам не рассказывают", — добавила девушка.

Она считает, что за 2022 год в стране оголилось много проблем. Инфляция ударила по всем, даже по тем, кто раньше жил, не очень считая деньги. А ежедневные сообщения о выявлении фактов коррупции вообще не добавляют оптимизма.