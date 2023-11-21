Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ запустят в Казахстане

20 ноября Национальный центр тестирования МНВО РК совместно с образовательными центрами страны запускает бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Занятия будут проводиться в прямом эфире на YouTube-каналах и Instagram страницах образовательных центров. Все эфиры онлайн-уроков сохраняются для того, чтобы абитуриенты могли посмотреть их в любое удобное время.

"В прошлом году было проведено около 600 часов эфира онлайн-уроков. В них приняли участие выпускники школ из всех регионов страны. Они прошли подготовку по всем предметам ЕНТ. В этом году уроки будут проводить более 20 центров. Хотелось бы отметить, что проект реализуется без расходования бюджетных средств", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Онлайн-уроки для абитуриентов продлятся до конца этого учебного года.