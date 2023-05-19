Бесплатные консультации проведут юристы и адвокаты в Казахстане

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Представители Антикоррупционной службы проведут приём граждан в крупных городах Казахстана, а ведущие юристы и адвокаты страны бесплатно проконсультируют по любым правовым вопросам, передаёт BaigeNews.kz.

Акция состоится 26 мая, начнётся в 17:00 часов. У знать точное место проведения её в вашем городе можно по ссылке.

Консультации будут давать по следующим направлениям:

Гражданское право и процесс

Банковское право

Исполнительное производство

Брачно-семейное право

Наследственное право

Жилищное право

Трудовое право

Земельное право

Уголовное право и процесс.

Казахстанцев просят принести с собой документы по делу, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.