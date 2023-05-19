Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Бесплатные консультации проведут юристы и адвокаты в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 17:17
103
Сегодня, 17:17
103
Фото: pixabay.com

Бесплатные консультации проведут юристы и адвокаты в Казахстане

Представители Антикоррупционной службы проведут приём граждан в крупных городах Казахстана, а ведущие юристы и адвокаты страны бесплатно проконсультируют по любым правовым вопросам, передаёт BaigeNews.kz.

Акция состоится 26 мая, начнётся в 17:00 часов. У знать точное место проведения её в вашем городе можно по ссылке.

Консультации будут давать по следующим направлениям:

  • Гражданское право и процесс
  • Банковское право
  • Исполнительное производство
  • Брачно-семейное право
  • Наследственное право
  • Жилищное право
  • Трудовое право
  • Земельное право
  • Уголовное право и процесс.

Казахстанцев просят принести с собой документы по делу, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:17
103
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх