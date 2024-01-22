Бесплатную пересадку введут в общественном транспорте Алматы

О мастер-плане транспортного каркаса Алматы, призванного улучшить транспортную инфраструктуру города и качество пассажирских перевозок, рассказали в акимате мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz.

По проекту транспортный каркас предусматривает пересадки. В акимате Алматы ответили, не скажется ли это на удорожании стоимости поездок в общественном транспорте города.

"Наиболее эффективный способ организации маршрутной сети подразумевает наличие одной пересадки при поездке. Для подавляющего большинства пассажиров это будет означать, что автобусы будут ходить чаще, и даже с одной пересадкой поездка будет короче и более предсказуемой. При этом мы планируем, что уже в следующем году будет введен пересадочный тариф, и пересадки в рамках одной поездки будут для пассажиров бесплатными", — рассказали в акимате Алматы.

Также здесь добавили, что в рамках внедрения транспортного каркаса запланировано проведение линии ЛРТ до аэропорта.

В мае этого года правительство Казахстана утвердило генеральный план города. Транспортный каркас плотно связан с пространственным развитием города и опирается на него.

"Реализация транспортного каркаса позволит улучшить транспортную инфраструктуру с возможностью оперативного обслуживания мощных пассажиропотоков между промышленными зонами, жилыми районами и культурными центрами в Алматы. Проект также позволит улучшить качество пассажирских перевозок в транспортно-пересадочных узлах, соединяющих общественный транспорт с метрополитеном Алматы, расширить сеть его географической доступности, послужить расширению сопутствующей инфраструктуры и улучшению экологии в городе", — добавили в акимате.

Внедрением транспортного каркаса занимается управление городской мобильности при поддержке проектного офиса акимата Алматы.

Ранее эксперты потребовали внести корректировки в генплан по застройке Алматы. Они высказали мнение, что новый документ лишь защищает интересы застройщиков и никакой пользы для города не несёт.