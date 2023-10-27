"Сидят друг у друга на головах": эксперты требуют внести корректировки в генплан по застройке Алматы

На прошлой неделе общественники города и по совместительству члены экспертной комиссии по проведению комплексной градостроительной экспертизы по Проекту "Корректировка Генерального плана города Алматы", в рамках круглого стола рассказали о нарушениях, которые были допущены при принятии нового Проекта генплана и обратились к президенту за поддержкой. Активисты полагают, что новый "сырой", но принятый документ лишь защищает интересы застройщиков и никакой пользы для города не несет.

Общественники Алматы, не перестающие бороться против уплотняющей застройки, считают, что новый утвержденный Генеральный план города защищает интересы застройщиков и принят с грубейшими нарушениями. Эти нарушения касаются процедуры согласования, одобрения и даже утверждения проекта генерального плана развития Алматы, которые были допущены как местными исполнительными органами, так и разработчиками и заказчиком проекта. В частности, при согласовании и принятии документа были нарушены нормы закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК", закон "О правовых актах", а также нормативные требования и утвержденные правила.

По словам юриста, члена экспертной комисии по корректировке проекта генплана, участника группы "Stop Застройке" Мурата Касенова, документ не утвержден правительством РК.

Отметим, что до того, как документ утверждается правительством, он проходит целый ряд процедур: сначала его разрабатывают авторы, после проект генплана выносится на общественные слушания и обсуждения, далее проходит государственную и независимую экспертизы, в случае вынесенных экспертами замечаний, они устраняются, далее комиссия подписывает документ с учетом сводного экспертного заключения и уже после проект принимается городским маслихатом и утверждается правительством РК.

Юрист также пояснил, какие нарушение со стороны административных органов были допущены при согласовании проекта. По его словам, городские власти используют неправомерное экспертное заключение, без подписей правомочных членов экспертной комиссии.

"Мы дали свое заключение, в котором сказано исправить, представить, доработать, но нас просто проигнорировали, хотя мы члены официальной комиссии, которая была назначена советом министров республики. Мы представили свои материалы – замечания по документу, официально передали и в городской акимат, и далее в институт, но начался "футбол", - рассказал архитектор, председатель правления Алматинского союза архитекторов (АСА), член экспертной комиссии Сергей Мартемьянов.

Более того, маслихат одобрил проект генплана 21 апреля 2023 года, тогда как нелегитимное Сводное экспертное заключение было изготовлено только 28 апреля текущего года. У экспертов-консультантов возникает вопрос, как маслихат без полноценного этого заключения мог одобрить проект генерального плана.

"30 декабря 2022 года Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК нас включили в состав членов экспертной государственной комиссии по проекту "Корректировка Генерального плана города Алматы", также в этом вопросе нам оказала содействие администрация президента. В соответствии с законом, нормативными требованиями и правилами, в течении пяти дней заказчик - Управление городского планирования и урбанистики Алматы до 10 января 2023 года обязан был предоставить нам все материалы, связанные с проектом генплана, и исходные документы. После длительных переписок и оказания давления на них со стороны центральных органов, мы получили документы только в начале апреля. Три месяца умышленно нам не выдавали документы для осуществления возложенных на нас государством обязательств. Мы получили документы и начали готовить свое экспертное заключение. По закону нам давалось 45-60 дней для этого, но мы закончили раньше, и отправили консолидированное локальное экспертное заключение на 25 страницах 1 мая в соответствующие структуры, - пояснил Мурат Касенов.

Но сводное экспертное заключение, которое, по словам юриста, оказалось подложным документом, они получили только 1 июня. В документе вообще отсутствовали подписи членов экспертной комиссии. Далее эксперты направили повторное обращение в администрацию президента и профильное министерство, и 9-го мая им предоставили уже другой вариант документа, ненадлежащее оформленный, без обязательного рассмотрения рекомендаций экспертной группы и без соответствующего QR-кода со ссылкой на окончательную версию для ознакомления с первоисточником, а также без подписей правомочных членов экспертной комиссии.

"Исходя из этого, данное Сводное экспертное заключение в соответствии с нормами законодательства является неправомочным документом, но его используют во всех своих действиях, как заказчик и разработчики проекта, так и акимат города Алматы. Интересно, что на сайте акимата и на сайте Управления городского планирования и урбанистики есть запись, что проект генерального плана города Алматы утвержден. Отмечу, что существует два документа. По технической спецификации и материалам дела мы рассматриваем "Корректировку Генерального плана города Алматы", а на общественных обсуждениях людям презентовали рассмотреть "Проект генерального плана города Алматы до 2040 года". И в постановлении правительства уже написано о генеральном плане Алматы", - отметил юрист.

Эксперты подчеркивают, что утверждение Генерального плана было нелегитимным. Налицо все признаки уголовных правонарушений, которыми, по словам Мурата Касенова, уже заинтересовались специальные и надзорные органы.

"По сводному экспертному заключению направлено соответствующие заявление в специальные и надзорные органы для принятия процессуального решения. Доводы, указанные в обращении, будут проверены в ходе расследования уголовного дела. Скажем так, процесс пошел", - рассказал Мурат Касенов.

У нового генплана одна цель – узаконить незаконное строительство

Консультанты уверены, что поспешное принятие недоработанного плана преследует только одну цель - узаконить все проекты детальной планировки (ПДП), которые были выданы под незаконные застройки в городе.

"Проект детальной планировки города (ПДП) делается только на материалах утвержденного генплана. А у нас получается ПДП по жилым районам и микрорайоном давно сделаны, а сейчас по закону достаточно утвержденного ПДП и можно строить и фактически на базе этих ПДП застраивается город. То есть, генеральный план города Алматы не утвержден, а ПДП давно подписаны. Это беспредел, наглость и отсутствие влияния государства", - прокомментировал председатель правления АСА Сергей Мартемьянов.

Профессор Казахской архитектурно-строительной академии, архитектор, член экспертной комиссии Павел Савранчук считает, что новый проект генплана – это обременение для жителей, документ является узаконенным преступлением против горожан.

По словам архитектора, как проект развития города Алматы обязательно нужны Строительные нормы и правила (СНиПы), но на данный момент у Алматы своих узаконенных СНиПов нет, тогда как у многих крупных городов мира, например таких как Астана, Москва, Санкт-Петербург, они есть. С приобретением независимости Казахстана СНиП становился все менее обязательным, и все меньше корректировал застройку, а в 2015 году и вовсе был отменен. Вместо него были введены Строительные нормы и Свод строительных правил.

"В 1990-е годы из СНиПов постепенно как бы вымывались все элементы дворовых пространств: детские площадки, газоны, места для занятий малым частным бизнесом и другое. Все это потихоньку удалили, а это освободило руки застройщикам. Современные многоэтажные постройки в городе представляют из себя большие тюрьмы с небольшим двориком для круговой прогулки заключенных жильцов. У нас на территории всей республики действуют строительные нормы и свод строительных правил, и вот этот генплан, который сейчас принимается, основан на них. А это значит, что тот, кто утвердит этот генплан, хочет сказать, что между городом Алматы, например, Шымкетом, и Астаной нет никакой разницы. Хотя разница большая, Алматы - уникальнейший город, которому нужны свои строительные нормы и правила. Возникает вполне справедливый вопрос: как же можно проектировать Генплан, не имея таких нормативных актов?", - отметил Павел Савранчук.

Новый Генеральный план не решает проблем города

Но кроме нарушений самой процедуры согласования и утверждения документа, есть в нем много недоработанных подразделов. По мнению архитекторов, входящих в состав экспертной группы, в важном для города документе нет конкретики, остаются нерешенными вопросы, связанные с водоснабжением города, обеспечением сейсмобезопасности, нехваткой центров для особенных детей, строительством новых жилых домов, развитием транспортной инфраструктуры и полицентров. А самое ужасное, по мнению архитекторов, что у основного градостроительного документа города нет даже эскиз-идеи и не решены проблемы экологии.

По словам Сергея Мартемьянова, алматинцы сейчас живут еще по генплану 2002 года, но прошло уже 20 лет, и ситуация в городе давно изменилась: стало в десятки раз больше машин, общественного транспорта, появились новые застройки, и такому уникальному городу с великолепным ландшафтом и аутентичной архитектурой, который уже находится в критическом положении, нужна своя эскиз-идея, чтобы понимать, куда расти и в каком направлении развиваться дальше.

"Я занимался каждым конкретным разделом в предоставленном проекте генерального плана Алматы, но меня напрягло то, что в проекте отсутствовала сама эскиз-идея генплана. В документе должны быть планирование, разработка чертежей и идеи, каким город будет через 20 и даже 50 лет. Мы получили материалы не с улицы, нам предоставили в заключении госэкспертизу, которую новый документ генплана прошел без нас, и там все хорошо. Но в генплане нет даже некоторых разделов заголовков", - отметил Сергей Мартемьянов.

Консультанты убеждены, что этот генеральный план необходимо доработать, так как городу нужны магистрали, продуманное присоединение агломерации с учетом Капчагайского водохранилища, города-спутники, новый закон о сейсмике и закрепленные конкретно для Алматы строительные нормы и правила (СНиПы).

"Это задачи государственного масштаба, а мы в этом генплане иногда не можем найти простые вещи. Мы бьем в колокола. Мы архитекторы хорошо знаем свой предмет, и мы обращаемся к населению и к президенту, давайте вместе что-то делать!", - сказал Сергей Мартемьянов.

Алматы - зона экологического бедствия

По мнению эколога, участника группы "Stop застройке", входящего в состав экспертной комиcсии по корректировке генплана Абая Ерекенова, с точки зрения экологии генплана как такого вообще не существует, а вся заложенная в него информация давно устарела, там используются данные 2007, 2008, 2009 году, а самые свежие данные от 2016 года. А в 2016 году, по словам активиста, Алматы уплотнили застройкой в 10 раз. Кроме того, в проекте недоработаны такие разделы как транспорт, энергетика, системы водоснабжения и канализации, озеленение и так далее.

"У нас нет, например, СНиПов по озеленению, что хочешь, то и делай. С точки зрения безопасности нет никаких нормативов, на каком расстоянии должны находится строения друг от друга, чтобы это было безопасно для горожан в случае землетрясения, терактов, войны. Все эти нормативы были отменены и теперь можно "окно в окно" строить жилые дома, - отметил эксперт.

По информации эколога, скорость ветра в городе упала с 12 м/с до 0,5-1 м/с, обновления воздушного бассейна фактически не происходит. Поля аэрации канализационных стоков распроданы под застройки, а жители, попавшие под эту раздачу, задыхаются от зловонных испарений. Эксперт добавил, что на сегодняшний день, по данным независимых научных исследований и космического мониторинга, "Алматы является зоной экологического бедствия, воздух здесь не пригоден для дыхания".

"Прежде чем утверждать генеральный план, необходимо провести тщательные и дорогостоящие исследования. Есть уже научные методики, как это делать, в том числе, например, по воздушному бассейну Алматы. Но в генплане мы ничего не увидели, там какие–то картинки и непонятно совершенно, как их нарисовали. Не проводились исследования также ни по транспорту, ни по водным ресурсам, ни по энергетике. В проекте идет констатация фактов", - отметил Абай Ерекенов.

Он добавил, что раздел водоснабжения и канализации как таковой вообще отсутствует.

"Из материалов нового генплана видно, что поля аэрации канализационных стоков города Алматы вся санитарная зона распродана под застройку. Теперь жители, купившие дома рядом с полями аэрации, где перерабатывается все алматинское нечистоты, жалуются, что там воняет. Из пяти насосов, которые качают канализацию, три в неисправном состоянии", - отметил активист.

Эколог также, как и другие эксперты уверен, что новый важный для города документ носит коррупционный характер, он "нужен для того, чтобы обосновать дальнейшую уплотняющую точечную застройку, там заложены новые коррупционные сделки". По его мнению, документ состоит из лозунгов, которые не подтверждены инженерными разработками.

Алматы на грани острого водного кризиса

По словам Абая Ерекенова, помимо прочих проблем в городе не хватает воды. Он считает, что разработчики генплана, понятия не имеют, сколько в городе воды, какого она качества, в какие периоды она есть, в какие – нет. В документе даже не показана арычная сеть.

"Мы видим, что в Алматы массово погибают деревья, которым по 50-70 лет. Это происходит потому, что грунтовые воды ушли еще ниже. Сейчас в верхних районах города массово продают дешево жилье. Его продают, потому что там скважина, которые когда-то была полна воды, ее просто нет. А при строительстве или реконструкции улиц прячут трубы, срывают арыки. Разработчики проекта просто приводят расчеты сколько надо этой воды для того, чтобы дальше застраивать город", - рассказал эколог.

Архитектор, участник группы "Stop застройке", член экспертной комиссии по корректировке генплана Алматы Валерия Букейханова отметила, в городе проблема с грунтовыми водами возникает не только потому что активно застраивают предгорья и прилавки, но и потому что "варварским образом срезается весь плодородный гумус, который как раз является впитывающим слоем".

Кроме того, по словам архитектора, при разработке нового генплана не проводилось исследование ледников, которые являются питанием городских рек и ручьев, наполняющих подземные резервуары.

"Ледники у нас уменьшились практически на 50-60% из-за того, что в горы ушла стройка, и мы никак не переведем ТЭЦ на газ. Весь этот угольный выхлоп просто оседает на ледниках и возникает их активное таяние", - отметила Валерия Букейханова.

Она подчеркнула, что по части водоснабжения города в генплане не было проведено никаких исследований, там не применены никакие новые технологии, например, сооружения по выработке технической воды, которой пользуется уже весь развитый мир.

"Получается, что весь генплан заточен на водопотребление, а не на водосбережение. А нам уже пора нашу воду сохранять и подумать о понятии техническая вода. Весь развитый мир пользуется вторичной водой, и живет нормально, имея у себя в распоряжении равнинные реки, которые не зависят о количества льда или снега", - проинформировала архитектор.

По словам эколога Абая Ерекенова, раньше по грантам Международных исследовательских организаций, по грантам ООН до 2010 года проводились исследования наших ледников, согласно которым было установлено, что они формировались 10-12 тысяч лет назад.

"Надеется, что ледники пополнятся за зиму, бессмысленно. Это создавалось десятки тысяч лет, и по ряду причин тает очень быстро. В 2016 году акимат Алматы и "Алматы Су" заявили, что резервов воды по городу Алматы осталось 25%, из них 10% - неприкосновенный запас на случай ЧС. Чиновники прекрасно об этом знали, но в погоне за алчностью допустили застройку города в 10-15 раз и тот водный кризис, который мы получили, был, получается, запланированный", - проинформировал эколог.

По его словам, на сегодняшний день доказательств, что город можно застраивать дальше, просто нет. К 2030 году по прогнозам, большая часть алматинских ледников растает, а вся Центральная Азия станет остродефицитным по питьевой воде регионом. Он напомнил, что за воду уже были вооруженные конфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном. Сегодня Талибан (власть в Афганистане) отводит реки, и, "если они отведут весь сток этих рек на свои нужды, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан окажутся в ситуации острого водного кризиса".

Казахстану нужен закон о сейсмической безопасности

Член экспертной комиссии по корректировке генплана, инженер-проектировщик Василий Мартынов в ходе своего выступления отметил, что еще более печальная картина наблюдается в системе сейсмической безопасности города, напомнив, что города находится в сейсмоопасной зоне.

В городе более 100 новых жилых комплексов расположены на тектонических разломах, и в случае разрушительного землетрясения они просто превратятся в огромные братские могилы. По словам инженера, в уплотненно застроенных районах Алматы, нет мест для укрытия и эвакуации при землетрясении. В местах расположения новых ЖК, заужены застройками желтые линии, предназначенные для обеспечения путей эвакуации, подъезда машин экстренных служб, а это, по мнению эксперта, непременно приведет к потери "золотого часа" при разрушительном землетрясении, спасать из завалов будет просто некого.

Аналогичная проблема происходит в водоохранных зонах, имеется в виду строительство ЖК вдоль русел рек "Малая Алматинка", "Большая Алматинка" и река "Есентай", фактически жилищные комплексы строятся в старых руслах рек, где, по словам Василия Мартынова, в советское время строго запрещалось какое-либо строительство, данные участки всегда отводились под рекреационные зоны, авто стоянки, различные бытовые и складские объекты, но не под высотные жилые дома, так как реки являются коридорами чистого воздуха, бризов спускающихся с горных прилавков и аэрации города. На сегодняшний день, возведенные многоэтажные жилые дома перегораживают прохождение чистого воздуха, что усугубляет ситуацию и без того загрязнённого воздуха в нашем городе.

По данным эксперта, строительство домов сейчас ведется с уплотнением населения. На заявленное количество проживающих людей на один квадратный километр центральной части города приходится 33 тысячи человек, а на окраинах – 44 тысячи.

"То есть, разрешенная уплотняющая застройка показывает, что люди в городе Алматы буквально сидят друг у друга на головах. А то, что мы сейчас видим на дорогах – "цветочки" – с каждый годом пробки в городе будут увеличиваться. И далее, как по сценарию, если будут расширяться дороги, то соответственно будут уничтожаться деревья, а это еще одна причина для ухудшения экологической ситуации в городе", - отметил инженер.

Он убежден, что Казахстану и городу Алматы нужен Закон о сейсмической безопасности, так как семь регионов страны находятся в зоне повышенного риска, а в трех регионах, где производится промышленная добыча, используются недра земли.

Вся надежда на президента

Эксперты убеждены, что принятие генплана и поспешное утверждение ПДП до конца года является попыткой со стороны местных исполнительных органов "узаконить" незаконную застройку и скрыть факты отсутствия должного контроля в сфере градостроительства. Отклонение от градостроительных требований, в том числе, избегание прохождения комплексной градостроительной экспертизы ПДП и избегание проведения стратегической экологической оценки, создают ситуацию последующего разрастания коррупционного правонарушения, считают участники круглого стола. Эксперты надеются, что на проблему обратит внимание президент и население города.

Интересно, то приглашенные на круглый стол представители Управления городского планирования и урбанистики города Алматы (заказчик проекта генплана) и один из разработчиков нового генплана - ТОО НИИ "Алматыгенплан" официально в мероприятии не участвовали.

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