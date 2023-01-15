"Бесплатное такси" запустили в Семее в морозы

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

В Семее в рамках акции "Дари тепло!" стартовал благотворительный челлендж "Бесплатное такси", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Абай.

По словам организаторов, основная цель мероприятия — согреть тех, кто в холодный день ждёт машину на открытых остановках, и бесплатно доставить их до места назначения. Акция, в основном, организована работниками мечети. Однако участвовать в ней может любой горожанин.

"В первый день акции сотрудники фонда "Зекет" в Семее раздали пассажирам, ожидающим автобусы на остановках, горячий чай. Во время мероприятия около 100 человек получили бесплатные горячие напитки. Замерзшие пассажиры выражали благодарность и наилучшие пожелания", — рассказали организаторы.

Также в рамках челленжа прошли благотворительные акции: раздача горячих пирожков дворникам, представителям коммунальных служб, работающим на улице, доставка дров и угля малообеспеченным семьям, а также будет осуществляться доставка продуктов питания социально уязвимым горожанам.

Напомним, последние несколько дней в большинстве областей страны сохраняются морозы. В некоторых регионах вновь объявлено штормовое предупреждение.