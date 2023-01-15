Штормовое предупреждение: на севере страны ожидается сильная метель

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 16 января в двух регионах страны: Павлодарской области и СКО, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают синоптики, на большую часть территории республики по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков.

На крайнем севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдёт снег, с усилением ветра и низовой метелью.

16 января на севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области и Петропавловске ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На юге, юго-востоке Казахстана — туман.

Ночью на севере, в горных районах области Жетысу сохраняется очень сильный мороз — 28-33 градусов ниже нуля, в Алматинской области 24-29 градусов мороза.