Берик Манасов назначен главой комитета госинспекции в АПК

Фото: пресс-служба правительства РК

Бывший директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций министерства сельского хозяйства РК Берик Манасов получил новую должность, передаёт Baigenews.kz.

"Приказом министра сельского хозяйства РК Манасов Берик Жамбулович назначен на должность председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Берик Манасов родился в 1985 году в Шымкенте, окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году финансовым аналитиком в частной организации.

В 2007 году работал специалистом отдела кредитования МСБ в банке второго уровня. В 2007-2008 годах – менеджер департамента размещения инвестиций АО "Abadan Investments". В 2008-2013 годах занимал различные должности в АО "Аграрная кредитная корпорация".

В 2013-2014 годах был главным менеджером, директором департамента казначейства АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". В 2018 году работал начальником службы внутреннего контроля АО "КазАгроГарант". С мая 2022 года был директором Департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций Министерства сельского хозяйства РК.