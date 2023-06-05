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Беременные мужчины и диагнозы по Google – продолжение истории со скандальной клиникой в Щучинске
Жалобы от населения Бурабайского района Акмолинской области на качество медобслуживания ТОО "Авиценна Бурабай" продолжают поступать. Между тем, в понедельник стало известно, что у предприятия конфисковали здание поликлиники в пользу государства. Где будут облслуживать пациентов теперь и что изменилось после того, как недовольство больных получило широкую огласку? Ответы на эти и другие вопросы искал корреспондент BaigeNews.kz.
"Переезжаем в старый корпус" – главврач
О предстоящем переезде жителям Бурабайского района стало известно из сообщения администрации ТОО "Авиценна Бурабай". В объявлении говорится, что с 5 июня началась передислокация в здание старой поликлиники по улице Морозова, 6.
"Для уточнения информации о месте приёма необходимых Вам специалистов просим обращаться в единый Call-центр или регистратуру", – проинформировало руководство предприятия.
Поликлиника обслуживает весь район, 70 тысяч жителей.
"Переезжаем в старые корпуса, сейчас в процессе подготовки. Я ещё не знаю, кому оно будет передано на баланс. Сейчас потихоньку готовимся к переезду. То если здание полностью из здравоохранения уйдёт, нам нужно будет готовыми переехать, чтобы продолжить оказывать медицинскую помощь", – подтвердил в телефонном разговоре директор ТОО Евгений Бекаев.
При этом он уточнил, что эти самые старые корпуса принадлежат государству. Здание стационара остаётся за предприятием.
Между тем, есть версия, что никуда поликлиника переезжать не будет – ей могут предоставить конфискованное помещение во временное пользование. В управлении здравоохранения Акмолинской области от комментариев воздержались.
"Я ещё не знаю, решения суда не видел, поэтому ничего сказать не могу", – отметил глава облздрава Нурлан Ахильбеков.
Напомним, частникам стационар и поликлинику передали несколько лет назад, теперь ТОО оказывает медицинские услуги всем жителям Бурабайского района.
Поводом для переезда поликлиники стала конфискация помещения в пользу государства. Дело в том, что владелица сети медицинских клиник, в том числе ТОО "Авиценна Бурабай", гражданка Америки Г., проходит подозреваемой по расследованию резонансного уголовного дела. В рамках разбирательства специальные прокуроры ходатайствовали о конфискации её имущества в доход государства
13 апреля Кокшетауский городской суд удовлетворил ходатайство частично, и автомобиль марки "Лексус" изъяли. В конфискации же помещения поликлиники, расположенной в райцентре, было отказано.
"В частном ходатайстве прокурор, не оспаривая решение суда в части конфискации автомашины, просил решение об отказе в удовлетворении ходатайства о конфискации здания поликлиники отменить. Суд первой инстанции пришёл к выводу, что автомашина приобретена на средства, добытые преступным путём", – пояснили в пресс-службе Акмолинского областного суда.
Право собственности на поликлинику зарегистрировано на ТОО "Авиценна-Бурабай".
"Но собственником и выгодоприобретателем имущества остаётся гражданка Г. Согласно пункту 35 Нормативного постановления, поликлиника, приобретённая в результате совершения уголовного правонарушения, подлежит взысканию и обращению в доход государства как результат неосновательного обогащения, нажитого преступным путём, – прокомментировали в пресс-службе.
2 июня постановлением коллегии областного суда изменено постановление Кокшетауского городского, и здание поликлиники с земельным участком изъяли.
"Привозили старое оборудование под видом нового" – прокуратура
В прокуратуре Акмолинской области, в свою очередь, пояснили, что владелица здания поликлиники Г. подозревается в том, что, будучи владельцем сети клиник, в группе с бывшими руководителями управления здравоохранения в рамках договора государственно-частного партнёрства совершила хищение бюджетных средств на сумму более миллиарда тенге. Она поставила старое медоборудование под видом нового, причём часть была и вовсе в нерабочем состоянии.
"В последующем на эти деньги она возвела здание поликлиники за 890 миллионов тенге. А после предприняла попытку реализовать государству уже за гораздо более высокую цену – 4,5 миллиардов", – отметили в прокуратуре.
В апреле 2021 года, ещё задолго до того, как зарегистрировали уголовное дело, предприимчивая бизнесвумен выехала за пределы страны. Поэтому ей заочно применили меру пресечения в виде содержания под стражей. Гражданку Г. объявили в международный розыск.
В надзорном органе обратили внимание, что механизм досудебной конфискации до вынесения приговора имущества лица, находящегося в международном розыске, акмолинские спецпрокуроры применили впервые по Казахстану.
В свою очередь, основное уголовное дело по обвинению экс-руководителей управления здравоохранения Акмолинской области находится в суде. Они содержатся под арестом.
Напомним, в апреле прошлого года Кокшетауский горсуд признал виновным экс-руководителя управления здравоохранения региона И. в хищении бюджетных денег, предназначенных на закуп медицинских изделий в период ЧП – пандемии короновируса. В рамках процесса стало известно, что закупаемая медтехника – наркозно-дыхательные аппараты, ИВЛ, больничные кровати – была б/у и снятой с производства, без гарантии заводов-изготовителей. При этом цена завышалась в разы. Бывшего главного врача региона приговорили к восьми годам лишения свободы, а апелляционная коллегия оставила наказание для И. без изменений.
"Это ненормально, когда больного с инсультом возвращают в аул" - депутат
В марте этого года BaigeNews.kz опубликовал репортаж Щучинска, жители которого массово жаловались на низкое качество медуслуг, оказываемых поликлиникой и стационаром "Авиценна Бурабай". По их словам, врачи нередко ставят диагнозы по Google, теряют анализы или невнимательно вбивают данные в электронную информационную систему, из-за чего больные порой не попадают на операцию или реабилитацию в столичных и областных клиниках. Рассказали пациенты и о казусах. Так, мужчина прочёл у себя в листе осмотра, что он в интересном положении, а 80-летняя бабушка – что у неё обнаружили мошонку. И это лишь самая безобидная часть обращений. Потому что другая может вполне стать поводом для заявлений в правоохранительные органы.
"Все жалобы разобраны, – прокомментировал в интервью BaigeNews.kz руководитель ТОО "Авицена Бурабай" Евгений Бекаев. – Там, где доктора были виноваты, взыскания всем вынесли. Это врачам выносятся выговоры, а при наличии договора он лишается дополнительных выплат, стимулирующего компонента. С людьми отработали в большей части, кого надо было записать, то есть приём-госпитализация, эти вопросы все порешали".
Корреспондент попросил сообщить о результатах разбирательств по некоторым конкретным случаям. Так, например, родные погибшего 47-летнего волонтёра Владимира Молчанова считают, что его можно было спасти, если бы врачи сразу поставили правильный диагноз. Несколько дней у мужчины держалась высокая температура, он слабел на глазах – медики предположили грипп. Однако впоследствии УЗИ и ФГДС, по словам гражданской супруги, показало внутреннее желудочное кровотечение.
"Кровотечения не было. Мы по Молчанову провели проверку, в принципе, там нарушений со стороны лечащего персонала не было. Там тяжесть состояния, всё в совокупности дало вместе", – отметил Бекаев.
Жительница посёлка Бурабай Зияда Садыкова с 2020 года борется с онкологией молочной железы. В интервью BaigeNews.kz она пожаловалась, что, поступив в стационар с аппендицитом, выписалась с простуженной спиной (оперировали на ледяном столе), повреждением шейного позвонка и переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника. Женщина подозревает, что шестой шейный позвонок медики повредили во время интубации – когда делали эндотрахиальный наркоз. А поднимая со стола, могли уронить на кафельный пол.
Но руководитель клиники уверен, что врачи не при чём, всё дело – в онкологическом заболевании. Может ли оно привести к проблемам с передвижением и почему они проявились именно после операции – вопросы, пожалуй, риторические…
"С пациенткой нам не удалось связаться. По тем документам, которые мы смогли поднять по КМИСу (комплексная медицинская информационная система – прим. авт.), у неё присутствует заболевание специфическое, которое даёт осложнения, приводящее именно к такому клиническому проявлению. Здесь мы не можем говорить, что её положили на холодный стол, и всё это произошло", – уверен Е. Бекаев.
Однако, по словам местного депутата, жалобы от населения продолжают поступать.
"Жалуются на отношение персонала, качество оказания медуслуг, отказ в помощи, бесконечное отфутболивание. Вот недавний случай: со мной связался сын жительница села Щорс. В деревне ей стало плохо, давление верхнее 210. Сбили до 160 и привезли в Щучинск: насторожило, что глаза стали косить. Здесь оказали какую-то помощь и отправили назад, в аул, инсульт категорически отрицают. Только после моих звонков директору, видео по WhatsApp, где видно, что у женщины угрожающее состояние, её, наконец, госпитализировали. МРТ инсульт подтвердило. А представьте, если бы сын послушался и повёз в деревню – её ведь могли и не спасти", – с возмущением говорит депутат Бурабайского районного маслихата Олеся Баимова.
Но на этом история не закончилась.
"Отношение к пациентам выразительно демонстрирует продолжение истории – в палате, где лежала эта женщина, в сорокаградусную жару не открывается окно. И никто ничего не пытается сделать. Дело не конкретно в этой пациентке, там ведь и другие больные лежали. Где сострадание? Опять же пришлось звонить руководству. Много обращаются с жалобами на "футбол" между службами и специалистами. Я не хочу перечёркивать работу всего коллектива, но таких неприглядных фактов, к сожалению, здесь немало. Это ненормально, когда такие рабочие вопросы решаются через депутатов или знакомых", – подчеркнула Баимова.
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