Беременную и троих детей спасли в Атырауской области
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
69Фото: МЧС РК
Беременную и троих детей спасли из застрявшего в грязи автомобиля в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в 35 километрах от сельского округа Тущыкудык Исатайского района.
"27 марта в 1:10 на пульт 112 поступило сообщение о том, что автомобиль УАЗ застрял в грязевой массе и не смог выбраться, в машине находились водитель, беременная женщина и трое детей. Спасатели, добравшись до места вызова возле зимовки "Дутбаев" оперативно провели работу по буксировке автомобиля и спасли находившихся в авто", - сообщили в ДЧС региона.
Напомним, 26 марта в 22:40 спасателям также пришлось выезжать на вызов, чтобы вытащить из болота автомобиль службы скорой помощи. В салоне тоже находилась беременная.
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