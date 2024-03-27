Беременную и троих детей спасли в Атырауской области

Беременную и троих детей спасли из застрявшего в грязи автомобиля в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в 35 километрах от сельского округа Тущыкудык Исатайского района.

"27 марта в 1:10 на пульт 112 поступило сообщение о том, что автомобиль УАЗ застрял в грязевой массе и не смог выбраться, в машине находились водитель, беременная женщина и трое детей. Спасатели, добравшись до места вызова возле зимовки "Дутбаев" оперативно провели работу по буксировке автомобиля и спасли находившихся в авто", - сообщили в ДЧС региона.

Напомним, 26 марта в 22:40 спасателям также пришлось выезжать на вызов, чтобы вытащить из болота автомобиль службы скорой помощи. В салоне тоже находилась беременная.



