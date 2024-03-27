Авто с бригадой скорой помощи спасли в Атырауской области
Сегодня, 06:30
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Сегодня, 06:30Сегодня, 06:30
39Фото: baigenews.kz
Cпасателями спасены бригады скорой медицинской помощи в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
"В Исатайском районе в 16 км от п.Аккистау отбуксирован на очищенный участок дороги автомобиль, который застрял в грязевой массе. В салоне находились 2 работника бригады СМП и 1 беременная пациентка", - сообщили в ДЧС.
Были задействованы 2 человека л/с и ТОО "Болат жол" 1 человек и 1 ед.техники ДЧС Атырауской области.
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