Авто с бригадой скорой помощи спасли в Атырауской области

Cпасателями спасены бригады скорой медицинской помощи в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"В Исатайском районе в 16 км от п.Аккистау отбуксирован на очищенный участок дороги автомобиль, который застрял в грязевой массе. В салоне находились 2 работника бригады СМП и 1 беременная пациентка", - сообщили в ДЧС.

Были задействованы 2 человека л/с и ТОО "Болат жол" 1 человек и 1 ед.техники ДЧС Атырауской области.