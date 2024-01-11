Беременная женщина с семьей потерялись в пургу в Акмолинской области

Спасатели нашли заблудившуюся в пургу семью. Жители села Еркеншилик выехали в районный центр для планового осмотра сына. В салоне находились мальчик со сломанной рукой, его беременная мама и отец за рулем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Как отметили в ДЧС, глава семейства свернул с дороги “Ерейментау-Тургай”, мужчина пошел за водой и заблудился. На улице бушевал ветер со скоростью тридцать метров в секунду, видимость нулевая.

Встревоженная долгим ожиданием женщина вызвала скорую помощь и спасателей.

"Из-за нулевой видимости пришлось искать замерзающих в степи пешком.

Получив легкое обморожение, начальник отдела поиски не прекратил, почти вслепую нашел машину с женщиной и ребенком. Передав свои координаты коллегам, он снова отправился в дорогу, теперь уже навстречу вездеходу. Мать и сына пересадили в машину спасателей, доставили до трассы, где их уже ждала карета скорой помощи", - говорится в сообщении.

ДЧС Акмолинской области просит воздержаться от длительных поездок на автотранспорте.