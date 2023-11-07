Беременная женщина пострадала в ДТП в Костанайской области

Большегруз столкнулся с легковушкой на трассе в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kstnews.kz.

Сообщается, что на трассе Костанай-Мамлютка произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузового автомобиля марки Freightliner и BMW.

В легковом авто находились четыре пассажира, в том числе двое детей.

"В результате ДТП пострадала 32-летняя беременная женщина, которую для обследования доставили в Костанайскую областную больницу. Она была пассажиром легкового авто", - сообщили в полиции.

Стражи порядка также сообщили, что зарегистрировали ДТП, водители направлены на медицинское освидетельствование, а обстоятельства аварии выясняются.