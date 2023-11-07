Беременная женщина пострадала в ДТП в Костанайской области
Сегодня, 08:57
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Сегодня, 08:57Сегодня, 08:57
73Фото: kstnews.kz
Большегруз столкнулся с легковушкой на трассе в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kstnews.kz.
Сообщается, что на трассе Костанай-Мамлютка произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузового автомобиля марки Freightliner и BMW.
В легковом авто находились четыре пассажира, в том числе двое детей.
"В результате ДТП пострадала 32-летняя беременная женщина, которую для обследования доставили в Костанайскую областную больницу. Она была пассажиром легкового авто", - сообщили в полиции.
Стражи порядка также сообщили, что зарегистрировали ДТП, водители направлены на медицинское освидетельствование, а обстоятельства аварии выясняются.
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