Белый дом в Вашингтоне эвакуировали из-за подозрительного порошка

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В Белом доме в Вашингтоне в воскресенье случился небольшой переполох: охрана нашла неизвестный порошок, и аппарат президента США срочно эвакуировали. Как сообщила во вторник американская пресса, порошок оказался кокаином, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

О том, что найденный порошок — это кокаин, объявили газета Washington Post и агентство AP, сославшись на пожарную охрану Вашингтона и правоохранительные органы.

Пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил Би-би-си, что порошок был найден в девятом часу вечера в воскресенье (в Европе была ночь), и Белый дом был закрыт в качестве меры предосторожности.

По словам Гульельми, охрана президента тут же вызвала пожарных, и те быстро установили, что найденное вещество не представляет собой опасности. Тем не менее, порошок был отправлен на дополнительный анализ. Пресс-секретарь добавил, что сейчас идёт расследование, каким образом порошок попал в Белый дом.

Порошок был найден в Западном крыле Белого дома, где, в частности, расположены Овальный кабинет — рабочий кабинет президента, а также офисы вице-президента, главы аппарата Белого дома, пресс-секретаря администрации и кабинеты сотен других сотрудников.