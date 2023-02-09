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Бекзат Жусупов стал председателем правления АО "Qazcontent"

Фото: primeminister.kz

Бекзат Жусупов назначен на должность председателя правления АО "Qazcontent", передаёт BaigeNews.kz.

Нового руководителя представил коллективу Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

Бекзат Жусупов родился в 1989 году в Мангистауской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Университет Восточной Англии. Выпускник программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности редактора Мангистауского областного филиала АО "РТРК "Казахстан".

С 2009 по 2013 годы работал на республиканских телеканалах.

В 2013-2016 гг. — главный инспектор–Пресс-секретарь акима Кызылординской области.

В 2019-2021 гг. — директор Мангистауского областного филиала АО "РТРК "Казахстан".

В 2021-2022 гг. — заместитель заведующего Секретариатом Государственного Секретаря Республики Казахстан.

До назначения на должность председателя правления АО "Qazcontent" был заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.