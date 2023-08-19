Байден позвал на саммит Токаева и других лидеров стран Центральной Азии
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Президент США Джо Байден планирует провести первый саммит в формате C5+1 с участием президентов стран Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News Central Аsia.
Это следует из письма, адресованного лидерам Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
"Надеюсь, что 19 или 20 сентября вы сможете присоединиться ко мне и другим лидерам на официальной встрече в формате C5+1, чтобы обсудить, как дальше совместно продвигать наши общие цели в области безопасности, экономики и охраны окружающей среды", – написал американский президент.
C5+1 – это региональная дипломатическая платформа для правительства Соединенных Штатов "плюс" правительства Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
С момента своего создания в 2015 году площадка C5+1 расширила диалог и сотрудничество между США и Центральной Азией на уровне министров, посредством встреч экспертов и тематических рабочих групп.
Рабочие группы C5+1 занимаются такими направлениями, как экономика, энергетика и окружающая среда, а также безопасность.
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