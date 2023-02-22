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Байден ответил Путину: "Запад не собирался нападать на Россию"
Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине никогда не завершится победой России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.
В ходе выступления в Варшаве он отметил, что Киев твёрдо отражает атаку через год после начала вторжения России в Украину.
"Россия никогда не победит в Украине, никогда", - сказал Байден.
В своём выступлении президент США подчеркнул, что Запад не собирался нападать на Россию и не стремился установить контроль над ней.
"США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить её. Запад не планировал нападать на Россию, как сегодня сказал Путин. Миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире со своими соседями, это не враги. Эта война никогда не была необходимой. Это трагедия. Войну выбрал президент Путин. Каждый новый день войны - это его выбор", - сказал Байден.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести стратегическое поражение России".
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