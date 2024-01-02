Баурсаками и чаем угощают коммунальщиков столичные волонтёры

Столичные волонтёры раздают горячий чай и баурсаки работникам, которые задействованы в снегоуборочных работах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с обильными снегопадами последних дней коммунальные службы всех районов города работают в круглосуточном усиленном режиме.

"Большое спасибо волонтерам, которые всегда оказывают поддержку. Сегодня мы убираем снег, работы очень много. Спасибо вам за это тепло", - поблагодарил молодежь один из дорожных работников.

Кроме того, волонтеры Астаны также помогают пенсионерам и людям с особыми потребностями в уборке снега. Данная акция стартовала во всех 5 районах столицы. Еще до наступления зимнего сезона сотрудники центра заблаговременно запрашивают списки нуждающихся в помощи граждан в районных акиматах и проводят по ним работу.

Помимо помощи в уборке снега в зимние дни волонтеры Астаны регулярно оказывают поддержку горожанам: развозят продуктовые корзины, рубят дрова и угощают чаем в непогоду.



Благотворительная акция продлится до конца зимы.