Баурсаками и чаем угощают коммунальщиков столичные волонтёры
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Столичные волонтёры раздают горячий чай и баурсаки работникам, которые задействованы в снегоуборочных работах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В связи с обильными снегопадами последних дней коммунальные службы всех районов города работают в круглосуточном усиленном режиме.
"Большое спасибо волонтерам, которые всегда оказывают поддержку. Сегодня мы убираем снег, работы очень много. Спасибо вам за это тепло", - поблагодарил молодежь один из дорожных работников.
Кроме того, волонтеры Астаны также помогают пенсионерам и людям с особыми потребностями в уборке снега. Данная акция стартовала во всех 5 районах столицы. Еще до наступления зимнего сезона сотрудники центра заблаговременно запрашивают списки нуждающихся в помощи граждан в районных акиматах и проводят по ним работу.
Помимо помощи в уборке снега в зимние дни волонтеры Астаны регулярно оказывают поддержку горожанам: развозят продуктовые корзины, рубят дрова и угощают чаем в непогоду.
Благотворительная акция продлится до конца зимы.
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