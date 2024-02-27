Батарею прорвало на уроке в школе Карагандинской области

В общеобразовательной школе имени Ш. Уалиханова поселка Нура прямо на одном из уроков прорвало батареи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

По информации отдела образования, прорыв труб случился в 10:30 утра в кабинете истории. Пострадавших, уточнили в отделе, нет, а ремонт поврежденного участка трубы закончился в 12:30 – аварию устранили. Сейчас в школе ведется работа по восстановлению подачи тепла, температурные показатели приводят в норму согласно с требованиями согласно санитарным правилам.

Общеобразовательная школа имени Ш. Уалиханова была построена в 1934 году. Ее проектная мощность – 290 мест, в ней обучается 268 учеников.

"В 2016 году в школе провели текущий ремонт на сумму 3,7 миллиона тенге: заменили двери, отремонтировали стены и потолки. В 2018 году провели текущий ремонт по выносу котельной на общую сумму 5,3 миллиона тенге, ремонт фасада на сумму 670 тысяч тенге. В 2022 году по школе для капитального ремонта изготовлена проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. Общая стоимость ПСД – 524,7 миллиона тенге. На данный момент в управление образования Карагандинской области подана бюджетная заявка для выделения финансовых средств. А в 2023 году изготовлен сметный расчет по замене системы отопления внутри здания и замены ограждения школы – на общую сумму более 47 миллионов тенге. В управление образования подана бюджетная заявка для рассмотрения выделения финансовых средств", - поделился глава отдела образования Нуринского района Арарат Есмаганбетов.

В ведомстве добавили, что на 2024 год в поселке Нура запланировано строительство школы на 600 мест в рамках национального проекта "Комфортная школа". Сдача объекта в эксплуатацию должна произойти не позднее 1 сентября 2025 года, а учащиеся школы имени Ш. Уалиханова, согласно данным отдела образования, будут при их согласии зачислены в эту школу в первую очередь.