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hawk.ru Вчера, 23:30
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Фото: hawk.ru

"Барыс" проиграл омскому "Авангарду"

Казахстанский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги сыграл дома с омским "Авангардом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.kz.

Омский коллектив с первых минут второго поединка с казахстанцами владел инициативой и забросил дважды в первом периоде, на что соперник ответил точным броском Егора Петухова. Во втором периоде гости увеличили разрыв, тут Андрея Шутова сменил Никита Бояркин, но это не помогло, и россияне ещё до заключительной двадцатиминутки пять раз поражали ворота астанинского клуба. Линден Вей сократил разрыв на старте третьей части игры, однако на большее хозяев не хватило. Игра завершилась со счётом 2:5. 

18 сентября "Барыс" дома встретится с новосибирской "Сибирью".

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#хоккей #Барыс #спорт
Вчера, 23:30
104
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