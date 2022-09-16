"Барыс" проиграл омскому "Авангарду"

Казахстанский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги сыграл дома с омским "Авангардом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.kz.

Омский коллектив с первых минут второго поединка с казахстанцами владел инициативой и забросил дважды в первом периоде, на что соперник ответил точным броском Егора Петухова. Во втором периоде гости увеличили разрыв, тут Андрея Шутова сменил Никита Бояркин, но это не помогло, и россияне ещё до заключительной двадцатиминутки пять раз поражали ворота астанинского клуба. Линден Вей сократил разрыв на старте третьей части игры, однако на большее хозяев не хватило. Игра завершилась со счётом 2:5.

18 сентября "Барыс" дома встретится с новосибирской "Сибирью".