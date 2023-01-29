"Барыс" потерпел поражение от московского "Динамо" в матче КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с московским "Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок завершился со счётом 3:1 в пользу россиян.

Московский клуб играл второй поединок за два дня и это могло дать дополнительные шансы на успех казахстанцам. Первый период минимально остался за хозяевами, в их составе отметился Владислав Ефремов.

Во второй части игры москвичи закрепили преимущество усилиями Станислава Галиева, а в заключительной двадцатиминутке отметился Даррен Диц. 2:1 — сильнее россияне.

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде 3 октября против ярославского "Локомотива".