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  • "Барыс" потерпел поражение от московского "Динамо" в матче КХЛ
Сегодня, 19:36
248
Сегодня, 19:36
248

"Барыс" потерпел поражение от московского "Динамо" в матче КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с московским "Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок завершился со счётом 3:1 в пользу россиян.

Московский клуб играл второй поединок за два дня и это могло дать дополнительные шансы на успех казахстанцам. Первый период минимально остался за хозяевами, в их составе отметился Владислав Ефремов. 

Во второй части игры москвичи закрепили преимущество усилиями Станислава Галиева, а в заключительной двадцатиминутке отметился Даррен Диц. 2:1 — сильнее россияне.

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде 3 октября против ярославского "Локомотива".

Видео: t.me/sportilinet
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#хоккей #Барыс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:36
248
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