"Барыс" получит почти 90 млн тенге от КХЛ

Совет директоров КХЛ утвердил распределение рекордной выплаты между клубами лиги по итогам сезона 2022/2023. Всего будет перечислено 603,9 миллиона рублей. Астанинский "Барыс" получит 18,6 миллиона рублей (89,7 миллиона тенге), передаёт BaigeNews.kz.

Практика распределения доходов между клубами начата КХЛ в сезоне 2014/2015. Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр.

"Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав остался неизменным. 30 процентов общей суммы распределены между 22 участниками чемпионата сезона 2022/2023, 40 процентов - по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже", - сообщили в КХЛ.

Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит ЦСКА - более 56,8 миллиона рублей.