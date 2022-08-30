"Барыс" подписал четырёх новых игроков

Пресс-служба хоккейного клуба "Барыс" объявила о заключении контрактов с четырьмя игроками, передаёт BaigeNews.kz.

Двусторонние соглашения с клубом сроком на один сезон (до 30 апреля 2023 года) подписали защитники Максим Минеев и Юрий Сергиенко, а также нападающие Батырлан Муратов и Михаил Рахманов.

Все хоккеисты пополнили состав "Барыса" летом, подписав просмотровые контракты, и приняли участие в двух предсезонных турнирах.