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"Барыс" подписал четырёх новых игроков Сегодня, 20:51
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"Барыс" подписал четырёх новых игроков

Пресс-служба хоккейного клуба "Барыс" объявила о заключении контрактов с четырьмя игроками, передаёт BaigeNews.kz.

Двусторонние соглашения с клубом сроком на один сезон (до 30 апреля 2023 года) подписали защитники Максим Минеев и Юрий Сергиенко, а также нападающие Батырлан Муратов и Михаил Рахманов.

Все хоккеисты пополнили состав "Барыса" летом, подписав просмотровые контракты, и приняли участие в двух предсезонных турнирах.

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#спорт #хоккей #Барыс
Сегодня, 20:51
138
Журналист

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