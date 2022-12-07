"Барыс" победил "Ак Барс" и вернулся в зону-плей-офф КХЛ

Фото: ХК "Барыс"

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с казанским "Ак Барсом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятом месте Восточной конференции лиги, а "Ак Барс" двумя строчками выше.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Бекетаев, Савицкий-Вей-Михайлис; Ножье-Гайтамиров, Бракко-Шестаков-Петухов; Шалапов-Грэм, Асетов-Сагадеев-Рахманов; Мищенко-Григорьев, Максимов-Шайхмедденов-Шевченко.

Первый период остался полностью за хозяевами благодаря двум безответным шайбам Аркадия Шестакова и Алекса Гранта. Во втором гости вернули интригу, сократив разрыв. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам выровнять положение и перевести игру в овертайм и позже серию буллитов, где сильнее оказались казахстанцы, вернувшиеся в хону-плей-офф.

19 декабря "Барыс" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".